Creador de Discursos de Ventas con Avatar: Aumenta el Compromiso y los Leads

Crea presentaciones personalizadas que convierten. Aprovecha los avatares AI para ofrecer demostraciones de producto dinámicas.

Produce un vídeo de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas que tienen dificultades con las ventas, mostrando cómo un 'creador de discursos de ventas con avatar' simplifica la generación de leads. El vídeo debe adoptar un estilo visual optimista y profesional con una voz en off clara y segura, enfatizando la facilidad de crear contenido atractivo utilizando los 'avatares AI' de HeyGen y las capacidades de 'Texto a vídeo desde guion'.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de 45 segundos dirigido a equipos de marketing que buscan escalar su alcance personalizado a través de 'presentaciones interactivas'. Este vídeo debe presentar un diseño moderno y limpio con visuales dinámicos, apoyado por una voz amigable y persuasiva, demostrando cómo aprovechar la 'Generación de voz en off' y 'Subtítulos/captions' en diversos 'Plantillas y escenas' para lograr el máximo impacto.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo promocional de 60 segundos dirigido a profesionales de ventas, destacando la capacidad de 'localizar contenido' para diversos mercados globales. La estética visual debe ser pulida y de temática internacional, con transiciones fluidas y una voz versátil y clara, ilustrando cómo los 'avatares AI' de HeyGen y la avanzada 'Generación de voz en off' empoderan a los usuarios para convertirse en un 'consultor de ventas AI' efectivo a nivel global.
Prompt de Ejemplo 3
Formula una demostración de producto concisa de 30 segundos para gerentes de producto o equipos de habilitación de ventas, enfocándose en entregar vídeos de demostración de producto impactantes. El estilo visual y de audio debe ser informativo y preciso, integrando grabaciones de pantalla suaves con una voz autoritaria pero accesible, mostrando cómo el 'Soporte de biblioteca de medios/stock' y el 'Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto' contribuyen a un flujo de trabajo profesional de 'creador de presentaciones de vídeo' directamente desde 'Texto a vídeo desde guion'.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Discursos de Ventas con Avatar

Crea sin esfuerzo presentaciones de ventas cautivadoras y personalizadas con avatares AI para atraer leads y fomentar conversiones.

1
Step 1
Crea tu Guion y Selecciona un Avatar AI
Comienza redactando tu mensaje de ventas convincente. Luego, elige de una diversa biblioteca de avatares AI realistas que entregarán visualmente tu discurso, dando vida a tus palabras.
2
Step 2
Añade Visuales y Aplica la Marca
Mejora tu discurso con medios relevantes de nuestra biblioteca de stock o sube los tuyos. Utiliza los controles de marca para incorporar el logotipo, colores y fuentes de tu empresa, asegurando un aspecto consistente y profesional.
3
Step 3
Localiza el Contenido y Genera Voz en Off
Expande tu alcance traduciendo tu discurso a múltiples idiomas. Aprovecha la generación de voz en off para crear una narración de sonido natural, asegurando que tu mensaje resuene con diversas audiencias globales.
4
Step 4
Exporta y Rastrea el Rendimiento
Una vez que tu discurso de ventas personalizado esté completo, expórtalo fácilmente en el formato deseado. Obtén información sobre el compromiso y la efectividad del espectador utilizando análisis de compromiso del usuario para refinar futuras presentaciones.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Éxito del Cliente en los Discursos de Ventas

.

Integra poderosas historias de éxito del cliente en tus presentaciones de ventas utilizando vídeos AI para construir confianza y credibilidad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis presentaciones de ventas y esfuerzos de generación de leads?

HeyGen es un avanzado creador de discursos de ventas con avatar que transforma tus presentaciones de ventas en experiencias dinámicas utilizando avatares AI y contenido personalizado. Este enfoque aumenta significativamente el compromiso del usuario y puede mejorar tus estrategias de generación de leads al hacer las presentaciones más atractivas e interactivas.

¿Qué hace que HeyGen sea un consultor de ventas AI efectivo para presentaciones interactivas?

HeyGen funciona como un consultor de ventas AI al permitir presentaciones altamente interactivas que capturan la atención de la audiencia y fomentan el compromiso. Nuestra plataforma aprovecha las presentaciones impulsadas por AI para ofrecer demostraciones de producto impactantes, completas con análisis de compromiso del usuario para una mejora continua y un alcance personalizado.

¿Cómo apoya HeyGen las ventas globales y la localización de contenido?

HeyGen empodera a las empresas para localizar contenido sin esfuerzo para audiencias globales, fomentando un mayor alcance para las presentaciones de ventas. Con una robusta generación de voz en off y soporte para más de 70 idiomas, puedes crear presentaciones de vídeo y clips promocionales atractivos y localizados que resuenen en diversos mercados.

¿Puedo personalizar los avatares AI y la marca dentro de HeyGen para mi negocio?

Absolutamente, HeyGen ofrece amplios controles de marca para personalizar los avatares AI y adaptarlos a la identidad de tu marca. Puedes aprovechar las plantillas profesionales dentro de nuestro creador de presentaciones de vídeo para asegurar que todo tu contenido se alinee perfectamente con la estética y el mensaje de tu negocio, mejorando tus presentaciones de ventas.

