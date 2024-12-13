Tu Creador Definitivo de Habilitación de Ventas con Avatares

Mejora el rendimiento de ventas y practica con juegos de rol de AI utilizando avatares de AI realistas para escenarios de entrenamiento atractivos.

Crea un vídeo dinámico de 45 segundos dirigido a representantes de desarrollo de ventas, mostrando cómo el creador de habilitación de ventas con avatares transforma el alcance. El estilo visual debe ser moderno y enérgico, utilizando música de fondo animada, mientras un avatar de AI entrega mensajes de vídeo personalizados creados sin esfuerzo a través de Texto a vídeo desde el guion, involucrando a los prospectos de manera más efectiva que los correos electrónicos tradicionales.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos para gerentes de ventas y especialistas en L&D, demostrando cómo HeyGen facilita la formación con AI y el juego de roles con AI para nuevos empleados. Emplea un estilo visual y de audio profesional y alentador, con generación de voz en off clara y subtítulos que expliquen los beneficios de practicar escenarios de ventas con avatares de AI inteligentes.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo convincente de 30 segundos dirigido a profesionales de marketing y propietarios de pequeñas empresas, destacando el poder de un Avatar de AI personalizado para la generación de leads. La estética visual debe ser elegante y aspiracional, con gráficos nítidos y un tono confiado, demostrando cómo las Plantillas y escenas pueden adaptarse rápidamente para crear contenido de vídeo de marca y consistente.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo atractivo de 40 segundos para equipos de ventas internacionales y comercializadores globales, ilustrando cómo el creador de habilitación de ventas con avatares supera las barreras del idioma. El estilo visual y de audio debe ser diverso e inclusivo, utilizando avatares de AI para entregar mensajes en múltiples idiomas, fácilmente generados usando las capacidades de generación de voz en off y Texto a vídeo desde el guion de HeyGen, ampliando el alcance del mercado sin esfuerzo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Habilitación de Ventas con Avatares

Empodera a tu equipo de ventas con vídeos personalizados impulsados por AI. Aprende a crear contenido de habilitación de ventas impactante utilizando avatares de AI para involucrar a los prospectos de manera efectiva.

1
Step 1
Crea Tu Avatar de AI
Comienza seleccionando o generando un avatar de AI realista que mejor represente tu marca o persona de ventas. Puedes elegir de una biblioteca diversa o crear un Avatar de AI personalizado para entregar tu mensaje.
2
Step 2
Pega Tu Mensaje de Ventas
Introduce tu guion de ventas, presentación o mensaje personalizado. Nuestra plataforma utiliza tecnología avanzada de Texto a vídeo desde el guion para transformar tu texto en una voz en off de sonido natural para tu avatar elegido.
3
Step 3
Aplica Marca y Mejoras
Mejora tu vídeo de ventas con plantillas y escenas dinámicas para crear un aspecto profesional. Integra el logotipo de tu empresa y los colores de tu marca para mantener la consistencia visual.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Contenido
Una vez finalizado, exporta fácilmente tu vídeo de alta calidad en varios formatos adecuados para cualquier plataforma. Despliega estas poderosas herramientas para mejorar tus estrategias de habilitación de ventas e involucrar a los prospectos de manera efectiva.

Casos de Uso

Produce Material de Ventas Atractivo

Desarrolla vídeos cautivadores impulsados por AI que presentan historias de éxito de clientes, proporcionando a los equipos de ventas contenido persuasivo y personalizado para el compromiso con los clientes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo mejora HeyGen la habilitación de ventas?

HeyGen actúa como un excepcional creador de habilitación de ventas con avatares, permitiendo a los equipos crear contenido de vídeo dinámico con avatares de AI para entrenamiento, práctica y escenarios de ventas reales. Facilita simulaciones impulsadas por AI y juegos de rol para mejorar efectivamente el rendimiento del equipo de ventas.

¿Puede HeyGen crear mensajes de vídeo personalizados para ventas?

Sí, HeyGen permite a los usuarios generar mensajes de vídeo altamente personalizados utilizando avatares de AI, ideales para involucrar a prospectos y clientes a gran escala. Estos mensajes pueden entregarse en múltiples idiomas para resonar con una audiencia diversa.

¿Qué papel juegan los avatares de AI en la generación de leads?

Los avatares de AI de HeyGen son fundamentales en la generación de leads al crear contenido de vídeo atractivo que capta la atención y explica ofertas complejas de manera sencilla. Pueden actuar como consultores de ventas virtuales de AI o avatares de chat de AI para iniciar conversaciones y calificar leads de manera efectiva.

¿Ofrece HeyGen opciones de avatares de AI personalizados?

Absolutamente, HeyGen proporciona capacidades robustas como generador de avatares de AI, incluyendo opciones para un Avatar de AI personalizado que represente perfectamente tu marca o personal de ventas específico. Esto asegura una marca consistente en todas tus comunicaciones de ventas.

