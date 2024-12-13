HeyGen actúa como un eficiente creador de formación en seguridad con avatares, proporcionando un potente generador de vídeos de IA que soporta la creación escalable de cursos de formación en seguridad. Su robusta biblioteca de medios y sistema de plantillas permiten la producción rápida de vídeos de formación en seguridad con IA de alta calidad para diversas necesidades organizativas.