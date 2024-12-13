Crea un vídeo de 1 minuto dirigido a gerentes de recursos humanos y responsables de seguridad, demostrando cómo un generador de vídeos con IA puede producir rápidamente módulos esenciales de formación en cumplimiento. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con gráficos simples y texto en pantalla que refuerce los mensajes clave de seguridad, complementado por una voz en off clara y autoritaria. Destaca la capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion para mostrar la rápida generación de contenido.

