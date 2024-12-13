Generador de Formación en Seguridad con Avatares para Vídeos Atractivos

Crea fácilmente vídeos de formación en seguridad laboral atractivos con avatares de IA y reduce costes.

Crea un vídeo de 1 minuto dirigido a gerentes de recursos humanos y responsables de seguridad, demostrando cómo un generador de vídeos con IA puede producir rápidamente módulos esenciales de formación en cumplimiento. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con gráficos simples y texto en pantalla que refuerce los mensajes clave de seguridad, complementado por una voz en off clara y autoritaria. Destaca la capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion para mostrar la rápida generación de contenido.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para formar a desarrolladores y especialistas en L&D, centrado en el aprendizaje basado en escenarios para un entorno de fabricación. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y atractivo, utilizando varias plantillas y escenas personalizables para simular peligros reales y respuestas adecuadas. Enfatiza cómo la función de Plantillas y escenas de HeyGen acelera la creación de estos escenarios interactivos de seguridad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 2 minutos diseñado para formadores corporativos y equipos de L&D de grandes empresas, mostrando cómo crear vídeos de formación atractivos con avatares personalizados de IA para un análisis profundo de protocolos de seguridad complejos. Emplea un estilo visual sofisticado y moderno con avatares de IA realistas interactuando en entornos virtuales, apoyados por una voz en off clara y profesionalmente generada. Ilustra el poder de los avatares de IA de HeyGen y la generación de voz en off para dar vida a la formación en seguridad.
Prompt de Ejemplo 3
Formula una visión técnica de 45 segundos para administradores de TI y gestores de plataformas, detallando la exportación e integración sin esfuerzo de vídeos de formación en seguridad con avatares en los sistemas de gestión de aprendizaje existentes. El vídeo debe adoptar una estética visual limpia y de tipo tutorial con demostraciones en pantalla y superposiciones textuales precisas, acompañado de una narración directa e informativa. Destaca la función de Subtítulos/captions de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de la relación de aspecto para la compatibilidad universal de la plataforma.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Formación en Seguridad con Avatares

Crea vídeos de formación en seguridad laboral impactantes y conformes de manera rápida y eficiente con avatares impulsados por IA.

1
Step 1
Selecciona tu Avatar de IA
Comienza eligiendo de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar visualmente a tu instructor de seguridad, asegurando un compromiso inmediato para tu formación en seguridad laboral.
2
Step 2
Pega tu Guion de Formación
Simplemente pega tu contenido de seguridad preparado en el editor de guiones. La plataforma utilizará la tecnología de Texto a vídeo para animar tu avatar y generar voces en off sincronizadas.
3
Step 3
Personaliza y Añade Medios
Mejora tu vídeo con visuales y branding relevantes. Utiliza la biblioteca de medios para activos de stock y asegura la accesibilidad añadiendo subtítulos/captions automáticos.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Final
Renderiza tus vídeos de formación en seguridad con IA completados en el formato y relación de aspecto deseados. Intégralos sin problemas con tu LMS para una formación en cumplimiento efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Información de Seguridad Compleja

.

Transforma regulaciones y procedimientos de seguridad complejos en lecciones de vídeo con IA fácilmente digeribles y comprensibles para todos los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de formación en seguridad con IA?

El generador de vídeos con IA de HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de formación atractivos transformando guiones en contenido profesional. Los usuarios pueden aprovechar las capacidades de Texto a vídeo y los diversos avatares de IA para producir materiales completos de formación en seguridad laboral de manera eficiente.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para personalizar el contenido de formación en seguridad con avatares?

HeyGen proporciona plantillas personalizables y amplios controles de marca para adaptar tus vídeos de formación en seguridad con avatares. Puedes integrar el logotipo y los colores de tu marca, y utilizar la biblioteca de medios para mejorar los módulos de aprendizaje basados en escenarios.

¿Puede HeyGen añadir subtítulos y voz en off para mejorar los vídeos de formación en seguridad?

Absolutamente. HeyGen admite la generación automática de voz en off y subtítulos/captions, haciendo que tus vídeos de formación en seguridad con IA sean más accesibles y efectivos. Esto asegura una comunicación clara para todos los aprendices durante la creación del vídeo.

¿Es HeyGen adecuado para producir vídeos de formación en cumplimiento atractivos?

Sí, HeyGen es ideal para crear vídeos de formación en cumplimiento atractivos. Con su plataforma intuitiva de Texto a vídeo y su amplia selección de avatares de IA, puedes generar rápidamente vídeos de formación en seguridad impactantes que capturan la atención y refuerzan el aprendizaje.

