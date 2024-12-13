Creador de Explicadores SaaS con Avatares Crea Vídeos Atractivos Fácilmente

Diseña explicadores SaaS cautivadores sin esfuerzo con nuestra plataforma fácil de usar y avatares de IA.

Propietarios de pequeñas empresas en apuros, crean un vídeo explicativo de 45 segundos que muestre su producto con avatares dinámicos de IA y plantillas personalizables, con un estilo visual moderno y animado y una voz en off de IA amigable para cautivar a su audiencia.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Profesionales del marketing, eleven su estrategia de contenido con un vídeo de 30 segundos diseñado para redes sociales, utilizando nuestra función intuitiva de Texto a vídeo desde guion para generar rápidamente narrativas dinámicas con música de fondo enérgica y un estilo visual rápido.
Prompt de Ejemplo 2
Gerentes de producto, simplifiquen el lanzamiento de su próxima función con un proyecto de Creador de Vídeos Explicativos SaaS de 60 segundos, aprovechando plantillas y escenas fáciles de usar para articular ideas complejas con claridad, con un estilo visual demostrativo y una voz en off de IA calmada y autoritaria, mejorada con subtítulos automáticos.
Prompt de Ejemplo 3
Formadores corporativos, optimicen su proceso de incorporación produciendo módulos de formación consistentes de 30 segundos utilizando un creador de explicadores SaaS con avatares, asegurando un estilo visual corporativo pulido y una voz en off profesional, incorporando fácilmente elementos de marca de nuestra biblioteca de medios/soporte de stock.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Explicadores SaaS con Avatares

Aprende a crear sin esfuerzo vídeos explicativos SaaS profesionales con avatares de IA y tecnología de texto a vídeo, transformando tu mensaje en historias visuales atractivas.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza introduciendo tu guion deseado. Aprovecha nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion para convertir sin esfuerzo tu contenido escrito en un discurso de sonido natural para tu vídeo explicativo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA y Escena
Elige entre una diversa colección de avatares de IA y plantillas diseñadas profesionalmente. Encuentra el personaje y escenario perfectos para dar vida a tu explicación SaaS.
3
Step 3
Añade Elementos de Marca
Integra la identidad única de tu marca utilizando nuestros controles de Marca intuitivos. Aplica fácilmente tu logotipo, colores y fuentes para asegurar la consistencia visual en tu vídeo.
4
Step 4
Exporta Tu Explicador Final
Una vez satisfecho, renderiza y prepara sin esfuerzo tu vídeo de alta calidad para varias plataformas utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, listo para compartir con tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos Atractivos para Redes Sociales

Produce contenido cautivador para redes sociales para promocionar tu SaaS, aumentando la visibilidad y el alcance de la marca.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de IA atractivos con avatares?

HeyGen permite a los usuarios generar vídeos atractivos utilizando avatares de IA realistas y funcionalidad de texto a vídeo. Como creador de vídeos de IA, HeyGen da vida a tus guiones, mejorando tu contenido con visuales dinámicos y presentadores digitales expresivos.

¿Qué características de marca ofrece HeyGen para personalizar contenido generado por IA?

HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote integrar sin problemas tu logotipo y colores de marca en tus vídeos generados por IA. Esto asegura que tu contenido mantenga una identidad de marca consistente y profesional en todas las plataformas usando plantillas personalizables.

¿Puedo generar voces en off de IA y guiones directamente dentro de la plataforma HeyGen?

Sí, HeyGen admite la generación avanzada de voces en off de IA y facilita la creación de guiones a vídeo, convirtiéndolo en un creador de vídeos de IA intuitivo. Puedes introducir fácilmente tu guion, y HeyGen generará automáticamente una voz en off de sonido natural para acompañar a tus avatares de IA.

¿HeyGen proporciona plantillas personalizables para comenzar rápidamente a crear vídeos?

Absolutamente. HeyGen ofrece una variedad de plantillas y escenas personalizables diseñadas para agilizar tu proceso de creación de vídeos. Estas plantillas fáciles de usar te permiten producir rápidamente vídeos de calidad profesional sin necesidad de experiencia extensa en edición, aprovechando nuestras capacidades de creador de vídeos de IA.

