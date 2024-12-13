Generador de explicadores SaaS de avatares: Creación de videos impulsada por IA

Produce sin esfuerzo videos explicativos cautivadores y contenido UGC atractivo utilizando nuestros avatares de IA de vanguardia.

Imagina crear un anuncio de marketing de 30 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo pueden crear fácilmente contenido de calidad profesional. El video debe presentar un estilo visual dinámico y optimista con una voz en off amigable y persuasiva de IA, demostrando el poder de los avatares de IA para entregar mensajes convincentes utilizando la capacidad de Texto a video de HeyGen para transformar sus ideas en visuales impactantes para Ventas y Marketing.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un video explicativo de 45 segundos dirigido a formadores corporativos y departamentos de RRHH, ilustrando cómo simplificar la incorporación de empleados o módulos de formación complejos. Este video debe adoptar una estética limpia y profesional con un audio claro e informativo, destacando cómo los avatares de IA de HeyGen pueden hablar en múltiples idiomas (respaldado por su generación de voz en off) para atender a equipos globales diversos, haciendo que la creación de videos impulsados por IA sea accesible para todos.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vibrante reel de 15 segundos para redes sociales dirigido a creadores de contenido y especialistas en marketing, demostrando la rápida generación de videos UGC atractivos. El estilo visual debe ser rápido y moderno, complementado por una banda sonora enérgica, enfatizando la facilidad de seleccionar entre varias Plantillas y escenas e incorporando metraje B-roll a través del soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para contenido de video dinámico.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un video explicativo de producto de 60 segundos dirigido a startups tecnológicas y gerentes de producto que lanzan software innovador, necesitando articular claramente características complejas. El video debe exhibir un estilo gráfico moderno y elegante, acompañado de una voz en off autoritaria pero accesible, utilizando los avatares de IA de HeyGen para una presentación humana y asegurando accesibilidad con Subtítulos integrados, simplificando así la creación de videos explicativos impactantes.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona tu Generador de Explicadores SaaS de Avatares

Crea videos explicativos atractivos sin esfuerzo. Aprovecha los avatares de IA, la escritura inteligente y las herramientas de diseño profesional para transformar tus ideas en historias visuales dinámicas en minutos.

1
Step 1
Crea tu Guion y Elige un Avatar
Comienza introduciendo tu guion, luego selecciona de una diversa biblioteca de avatares de IA realistas para que actúen como tu presentador dinámico, dando vida a tu mensaje.
2
Step 2
Añade Visuales y Branding
Mejora tu video con una rica biblioteca de medios y Plantillas y escenas preconstruidas, integrando los colores y el logo únicos de tu marca para un aspecto cohesivo y profesional.
3
Step 3
Aplica Voz en Off y Subtítulos
Aprovecha la generación avanzada de voz en off de IA para convertir instantáneamente tu guion en un discurso de sonido natural, y genera automáticamente subtítulos precisos para una amplia accesibilidad.
4
Step 4
Exporta tu Explicador de Calidad de Estudio
Finaliza tu proyecto y exporta videos de alta definición y calidad de estudio optimizados para cualquier plataforma, asegurando que tu mensaje se vea pulido e impactante.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Incorporación y Formación de Productos SaaS

.

Ofrece experiencias de incorporación interactivas y memorables y módulos de formación con avatares de IA para mejorar la retención de usuarios.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos explicativos cautivadores?

HeyGen simplifica la creación de videos transformando guiones de texto en videos explicativos atractivos utilizando avatares de IA y una interfaz fácil de usar. Nuestra plataforma te permite generar contenido dinámico rápidamente, convirtiéndola en un creador de guiones a video ideal para diversas necesidades.

¿Qué opciones de personalización creativa ofrece HeyGen para el branding?

HeyGen ofrece una amplia personalización creativa, incluyendo opciones de branding robustas para integrar tu logo y colores de manera fluida. También puedes utilizar avatares de IA personalizados, acceder a una rica biblioteca de medios y elegir entre diversas plantillas y escenas preconstruidas para asegurar que tus videos se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Puedo generar videos UGC de alta calidad utilizando las capacidades de IA de HeyGen?

Sí, HeyGen permite a los usuarios crear videos UGC de IA con un valor de producción de calidad de estudio, presentando avatares de IA realistas y generación avanzada de voz en off de IA. Esto permite la producción de contenido generado por usuarios auténtico y de alto impacto de manera eficiente y a gran escala.

¿HeyGen admite estilos de video diversos e idiomas para un alcance global?

HeyGen admite una amplia gama de estilos de video diversos adecuados para anuncios de marketing y otros contenidos, junto con extensas opciones de idiomas que incluyen más de 50 idiomas. Esto permite la creación de videos personalizados que resuenan con una audiencia global, mejorando tu alcance y compromiso a través de la creación de anuncios impulsados por IA.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo