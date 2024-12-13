Crea un vídeo de 1 minuto dirigido a gestores de proyectos de TI y analistas de riesgos, mostrando cómo construir rápidamente un Creador de Matrices de Riesgo con IA. El estilo visual debe ser limpio y profesional, centrándose en visualizaciones de datos claras y una guía paso a paso. El audio debe contar con una narración animada e informativa, explicando cómo la Evaluación de Riesgos impulsada por IA simplifica evaluaciones complejas. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para generar fácilmente la locución y subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad, demostrando la eficiencia de la gestión de riesgos.

Generar Vídeo