Crea un vídeo instructivo de 90 segundos diseñado para nuevos empleados de retail, presentándoles las características esenciales del producto y técnicas de ventas. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con avatares de IA realistas demostrando el manejo de productos, complementado por una voz en off amigable y articulada. Este vídeo tiene como objetivo proporcionar formación personalizada y puede generarse fácilmente utilizando la robusta generación de voz en off de HeyGen, asegurando una comunicación consistente y clara.

Generar Vídeo