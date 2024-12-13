Generador de Formación de Avatares en Retail: Formación Rápida y Atractiva para Empleados

Ofrece una formación efectiva en retail; crea experiencias de aprendizaje atractivas y personalizadas utilizando avanzados avatares de IA.

Crea un vídeo instructivo de 90 segundos diseñado para nuevos empleados de retail, presentándoles las características esenciales del producto y técnicas de ventas. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con avatares de IA realistas demostrando el manejo de productos, complementado por una voz en off amigable y articulada. Este vídeo tiene como objetivo proporcionar formación personalizada y puede generarse fácilmente utilizando la robusta generación de voz en off de HeyGen, asegurando una comunicación consistente y clara.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Prompt de Ejemplo 1
Un vídeo promocional de 45 segundos dirigido a gerentes de recursos humanos y directores de formación debe mostrar la versatilidad del Generador de Avatares de IA de HeyGen para diversas necesidades de formación en retail. Este vídeo moderno y dinámico debe resaltar varios avatares personalizables en diferentes entornos de retail, utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para demostrar la rápida generación de contenido para vídeos de formación atractivos, demostrando la adaptabilidad de la plataforma.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un módulo de formación integral de 2 minutos para gerentes de tiendas de retail y educadores de marca, centrado en mantener un mensaje de marca consistente en todas las ubicaciones de las tiendas. Este vídeo necesita un estilo visual autoritario y uniforme, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para asegurar que cada módulo refleje la identidad de la marca, presentando vídeos humanos de IA de calidad de estudio que entregan las pautas clave de la marca con precisión inquebrantable. El generador de formación de avatares en retail simplifica esta tarea compleja, ofreciendo soluciones escalables.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo conciso de 30 segundos con consejos rápidos de servicio al cliente, específicamente para el personal de retail existente que busca mejorar sus habilidades de interacción. La presentación visual debe ser rápida y directa, con un avatar de IA dando consejos prácticos, con puntos clave reforzados visualmente a través de los subtítulos/captions de HeyGen. Este segmento rápido utilizará voces de IA para una entrega clara y atractiva, convirtiéndolo en una herramienta eficiente para la formación continua de empleados.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Formación de Avatares en Retail con IA

Crea fácilmente vídeos de formación en retail atractivos y personalizados con avatares de IA y un potente editor de texto a vídeo, mejorando el aprendizaje de los empleados.

1
Step 1
Elige tu Avatar de IA
Selecciona o crea un avatar de IA realista que mejor represente tu marca de retail y será la cara de tu contenido de formación, asegurando una experiencia de formación personalizada.
2
Step 2
Añade tu Guion de Formación
Introduce tu guion de formación en retail directamente en el editor de texto a vídeo. Tu avatar de IA elegido sincronizará automáticamente los labios con tu diálogo utilizando voces de IA.
3
Step 3
Personaliza tus Escenas de Vídeo
Aplica plantillas, añade los controles de marca de tu empresa e integra medios de nuestra biblioteca para personalizar cada escena de tus vídeos humanos de IA de calidad de estudio.
4
Step 4
Exporta tu Formación Final
Exporta fácilmente tu vídeo humano de IA de alta calidad en varios formatos de aspecto, listo para integrarse sin problemas en tus sesiones de formación virtual para empleados.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Ilustra el Valor del Producto con Historias de Éxito

Forma al personal de retail sobre los beneficios del producto y las técnicas de ventas generando fácilmente vídeos de IA atractivos que destacan historias de éxito reales de clientes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de formación utilizando avatares de IA personalizables?

HeyGen te permite crear vídeos de formación atractivos con avatares de IA totalmente personalizables. Estos avatares personalizados pueden entregar tu contenido, haciendo que la formación de tus empleados sea más dinámica y memorable.

¿Qué hace que los Humanos Digitales de HeyGen sean adecuados para vídeos humanos de IA de calidad de estudio?

La avanzada tecnología de HeyGen genera Humanos Digitales fotorrealistas capaces de expresar una amplia gama de emociones y gestos. Esto asegura que tus vídeos humanos de IA mantengan una apariencia profesional y de calidad de estudio para cualquier aplicación.

¿Puede HeyGen proporcionar soporte multilingüe para la formación personalizada de empleados?

Sí, HeyGen ofrece un sólido soporte multilingüe, permitiéndote entregar contenido de formación personalizado a una fuerza laboral global. Puedes crear fácilmente sesiones de formación virtual en varios idiomas, mejorando la comprensión y el compromiso de todos los empleados.

¿El editor de texto a vídeo de HeyGen soporta sincronización labial realista y voces de IA?

Absolutamente, el intuitivo editor de texto a vídeo de HeyGen cuenta con tecnología sofisticada de sincronización labial que se ajusta perfectamente a tu guion con voces de IA de alta calidad. Esto crea un diálogo increíblemente natural y creíble para tus avatares de IA.

