Crea un vídeo de 30 segundos atractivo para creadores de contenido en redes sociales, demostrando cómo elevar instantáneamente su presencia en línea usando avatares personalizados. El estilo visual debe ser vibrante y dinámico, mostrando diversas transformaciones de avatares, acompañado de una voz en off enérgica y optimista generada con la generación de voz en off de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Elabora un vídeo instructivo de 45 segundos para pequeñas empresas, ilustrando la simplicidad de emplear un generador de avatares parlantes de AI para producir contenido de marca convincente. El estilo visual debe ser profesional y elegante, con una voz segura y clara que guíe a los espectadores a través del proceso, destacando la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para una creación de contenido sin fisuras.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña una narrativa cautivadora de 60 segundos dirigida a creadores de contenido, explorando el potencial expansivo de los avatares de AI para contar historias únicas y crear vídeos personalizados. Este vídeo debe presentar un estilo visual dinámico y moderno con animaciones fluidas y una voz dramática y narrativa, enfatizando la capacidad de los avatares de AI de HeyGen para 'dar vida a las fotos' de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un anuncio impactante de 30 segundos dirigido a profesionales del marketing, mostrando la eficiencia de generar vídeos de calidad de estudio con facilidad y precisión. El estilo visual debe ser pulido y limpio, apoyado por una banda sonora sofisticada y una voz autoritaria, demostrando el amplio alcance logrado a través de la función de subtítulos/captions de HeyGen para audiencias globales.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Actualización de Estructura de Avatares

Actualiza y refina eficientemente tus avatares de AI existentes para nuevos proyectos y necesidades de contenido dinámico, asegurando resultados de calidad de estudio cada vez.

1
Step 1
Sube tu Avatar Existente
Comienza subiendo el avatar de AI que deseas actualizar o crea uno nuevo desde cero. Nuestra plataforma admite varios formatos para una integración sin problemas y da vida a tus avatares de AI.
2
Step 2
Personaliza las Características del Avatar
Utiliza nuestras herramientas de diseño intuitivas para editar los colores, características y estilo general de tu avatar, transformándolo en un avatar personalizado que se ajuste perfectamente a tu visión.
3
Step 3
Añade Guion y Voz
Introduce tu indicación de texto deseada para generar voces en off de sonido natural usando nuestra avanzada tecnología de texto a voz, dando vida a tu avatar actualizado con un diálogo dinámico.
4
Step 4
Genera y Exporta tu Vídeo
Aprovecha la plataforma de generación de vídeos de AI para finalizar tu vídeo. Exporta tu avatar de AI actualizado con visuales de calidad de estudio, listo para cualquier proyecto de creación de contenido.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Optimiza la Creación de Anuncios de Alto Rendimiento

Produce rápidamente anuncios en vídeo cautivadores y personalizados con avatares impulsados por AI, maximizando el rendimiento y el alcance de la campaña.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo permite HeyGen la creación de avatares de AI personalizados para contenido atractivo?

HeyGen es una avanzada plataforma de generación de vídeos de AI que permite a los usuarios crear avatares de AI personalizados a partir de fotos o indicaciones de texto. Esto posibilita el diseño de personajes cautivadores, generando vídeos personalizados para diversas necesidades de creación de contenido creativo.

¿Cuál es el proceso para generar vídeos de calidad de estudio usando el generador de avatares parlantes de AI de HeyGen?

Con HeyGen, simplemente escribes tu guion, eliges un avatar de AI, y el generador de avatares parlantes de AI de la plataforma da vida a tu contenido con generación de voz sintética y movimiento de sincronización labial. Este proceso simplificado permite crear vídeos de calidad de estudio de manera eficiente para cualquier proyecto de creación de contenido.

¿Cómo puede la plataforma de creación de vídeos de AI de HeyGen mejorar el contenido para redes sociales y branding?

La plataforma de creación de vídeos de AI de HeyGen empodera a los creadores de contenido para producir vídeos personalizados de alta calidad, ideales para el compromiso en redes sociales y un branding más fuerte. Sus características avanzadas facilitan una narración convincente que resuena con las audiencias.

¿Qué características ofrece HeyGen para asegurar un resultado profesional y facilidad de uso en la generación de vídeos de AI?

HeyGen proporciona características robustas como plantillas y escenas personalizables, controles de branding para logotipos y colores, y redimensionamiento flexible de la relación de aspecto para varias plataformas. Además, sus capacidades multilingües y herramientas de diseño intuitivas aseguran una generación de vídeos profesional con facilidad de uso.

