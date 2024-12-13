Generador de Videos de Incorporación con Avatares: Formación Rápida y Atractiva

Ofrece formación personalizada de manera eficiente a los nuevos empleados utilizando avatares de IA realistas.

Crea un dinámico video de 45 segundos para la incorporación de nuevos camareros y anfitriones de restaurante, presentando un avatar de IA acogedor que los guíe a través de los procedimientos iniciales de turno. El estilo visual debe ser brillante y enérgico, mostrando un ambiente de restaurante bullicioso, complementado con una pista de audio animada y una generación de voz en off clara para crear una experiencia de incorporación personalizada.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un video instructivo conciso de 60 segundos para el personal de cocina, centrado en protocolos de seguridad esenciales y manejo de equipos. Este video debe utilizar texto a video desde el guion para garantizar precisión y claridad, presentado por un avatar de IA personalizado profesional en un estilo visual limpio y funcional con una narración nítida e informativa, haciendo que la incorporación de empleados sea tanto eficiente como atractiva.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un inspirador video de 30 segundos para todos los nuevos empleados del restaurante, detallando la cultura de marca única y la historia del establecimiento. Emplea plantillas y escenas llamativas para crear un estilo visual pulido y narrativo, presentando un Actor Hablante carismático para entregar videos realistas que realmente cautiven y conecten a los nuevos empleados con la identidad del restaurante.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un rápido video de 15 segundos ofreciendo consejos esenciales de servicio al cliente para el personal de atención al público, ideal para nuevos empleados o refrescos rápidos. El estilo visual debe ser ágil e informativo, incorporando viñetas en pantalla y subtítulos claros para accesibilidad, entregado por un avatar de IA amigable con una música de fondo animada y no distractora para mejorar los videos atractivos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Incorporación con Avatares para Restaurantes

Optimiza la incorporación de empleados de tu restaurante con guías de video personalizadas y potenciadas por IA que involucran a los nuevos empleados desde el primer día.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Incorporación
Redacta tu mensaje de bienvenida e información de formación esencial. Nuestra plataforma facilita la generación de texto a video desde el guion para dar vida a tu contenido.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA o sube tu propio avatar de IA personalizado para entregar tu mensaje de incorporación personalizado.
3
Step 3
Aplica Marca y Estilo
Mejora la consistencia de la marca integrando el logotipo de tu restaurante y colores específicos utilizando nuestros controles de marca intuitivos para un aspecto profesional.
4
Step 4
Exporta Tu Video Personalizado
Aprovecha el generador de videos de IA para producir tu video de incorporación de alta calidad, luego descarga o comparte fácilmente tu creación para los nuevos empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Producción Rápida de Videos de Incorporación

.

Produce rápidamente clips de video cortos y atractivos generados por IA para mensajes de bienvenida, introducciones culturales o consejos rápidos de formación para el nuevo personal.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creatividad de mi contenido de video?

HeyGen empodera a los usuarios con un potente motor creativo, permitiendo la generación de videos atractivos con avatares de IA realistas. Puedes aprovechar nuestras diversas plantillas, convertir guiones en visuales dinámicos y añadir ediciones y transiciones sofisticadas para dar vida a tu visión única.

¿Qué tipos de avatares de IA puedo usar con HeyGen para videos atractivos?

HeyGen ofrece una gama versátil de avatares de IA, incluyendo avatares de acción en vivo de calidad de estudio y personajes digitales personalizables, perfectos para crear videos atractivos. Incluso puedes crear un avatar de IA personalizado que realmente refleje tu marca o personalidad.

¿HeyGen admite la personalización de marca para mis videos generados?

Sí, HeyGen proporciona controles de marca robustos para asegurar que tus videos mantengan la consistencia de la marca. Incorpora fácilmente tu logotipo, ajusta esquemas de color y personaliza elementos para alinearse perfectamente con tus videos de marketing.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de producción de video desde el guion hasta el resultado final?

HeyGen simplifica la producción de videos transformando texto a video desde un guion simple utilizando IA avanzada. Nuestra plataforma maneja la generación de voz en off, sincronización de labios de audio y ofrece plantillas profesionales, permitiendo una generación de video rápida y eficiente desde el concepto hasta la finalización.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo