Creador de Vídeos de Reclutamiento con Avatares para Atraer Talento
Crea vídeos de reclutamiento atractivos y mejora la marca empleadora rápidamente, aprovechando la potente función de texto a vídeo desde guion de HeyGen.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un atractivo vídeo de reclutamiento de 30 segundos dirigido a recién graduados, destacando la cultura inclusiva de tu empresa y las oportunidades de crecimiento profesional. Emplea un estilo visual cálido y acogedor con avatares de vídeo de IA amigables interactuando en un entorno laboral positivo, complementado por una voz en off entusiasta y música acústica edificante. Este vídeo, fácilmente creado a partir de un texto a vídeo desde un guion en HeyGen, debería animar a los jóvenes profesionales a imaginar su futuro con tu organización.
Produce un convincente vídeo de anuncio de 60 segundos para profesionales experimentados, presentando un nuevo departamento o rol innovador dentro de tu organización. Adopta un estilo visual corporativo elegante con gráficos audaces y transiciones profesionales, acompañado de una generación de voz en off poderosa y motivacional y una sofisticada banda sonora orquestal. Este vídeo de reclutamiento, perfecto para Contenido de Marketing y Redes Sociales, debe transmitir prestigio y oportunidad, enfatizando el impacto que pueden tener.
Diseña un vídeo explicativo informativo de 50 segundos para un grupo diverso de solicitantes, detallando tu proceso de contratación simplificado. Presenta un estilo visual limpio inspirado en infografías con un avatar realista guiando a los espectadores a través de cada paso, reforzado por subtítulos claros y una voz en off tranquilizadora y amigable, ambientada con una música de fondo calmada. Este vídeo explicativo debería desmitificar el proceso de aplicación y generar confianza en los candidatos potenciales.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Reclutamiento de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de vídeo atractivos para atraer al mejor talento y cubrir puestos más rápido.
Desarrolla Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Crea fácilmente vídeos dinámicos para redes sociales para amplificar la marca empleadora y llegar a un grupo más amplio de candidatos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar mis proyectos creativos de vídeo?
El potente Generador de Avatares de IA de HeyGen te permite crear avatares de vídeo de IA atractivos rápidamente. Esta plataforma te capacita para producir contenido dinámico para Marketing y Redes Sociales, Vídeos Explicativos y más, agilizando tu proceso creativo.
¿Puede HeyGen ayudar con los Vídeos de Marca Empleadora?
Absolutamente. HeyGen es un creador excepcional de Vídeos de Reclutamiento con IA para elaborar Vídeos de Marca Empleadora y Vídeos de Reclutamiento atractivos. Puedes utilizar avatares realistas y capacidades de texto a vídeo para comunicar efectivamente la cultura de tu empresa y las descripciones de trabajo.
¿Qué tipos de contenido de avatares de IA puedo crear?
HeyGen te permite generar una amplia gama de contenido de avatares de IA, incluyendo Cursos de E-learning, Presentaciones de Avatares de IA y Contenido Dinámico para Marketing y Redes Sociales. Aprovecha nuestras diversas plantillas y avatares animados para dar vida a tus ideas.
¿Qué tan fácil de usar es la creación de vídeos de IA de HeyGen?
HeyGen simplifica la creación de vídeos de IA a través de su Editor Basado en Texto intuitivo, haciéndolo accesible para todos. Puedes generar fácilmente Vídeos de Reclutamiento de IA de alta calidad y otros contenidos simplemente escribiendo tu guion y seleccionando un avatar de vídeo de IA.