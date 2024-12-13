Creador de Vídeos de Reclutamiento con Avatares para Atraer Talento

Crea vídeos de reclutamiento atractivos y mejora la marca empleadora rápidamente, aprovechando la potente función de texto a vídeo desde guion de HeyGen.

Desarrolla un vibrante vídeo de 45 segundos de marca empleadora dirigido a potenciales candidatos tecnológicos, mostrando el espíritu innovador de tu empresa. Utiliza un estilo visual futurista con animaciones dinámicas y una banda sonora inspiradora y de ritmo rápido, presentando un avatar de IA como tu embajador de marca virtual. El vídeo debe articular por qué el mejor talento debería unirse a tu equipo, potenciado por el Generador de Avatares de IA de HeyGen para dar vida a tu mensaje.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un atractivo vídeo de reclutamiento de 30 segundos dirigido a recién graduados, destacando la cultura inclusiva de tu empresa y las oportunidades de crecimiento profesional. Emplea un estilo visual cálido y acogedor con avatares de vídeo de IA amigables interactuando en un entorno laboral positivo, complementado por una voz en off entusiasta y música acústica edificante. Este vídeo, fácilmente creado a partir de un texto a vídeo desde un guion en HeyGen, debería animar a los jóvenes profesionales a imaginar su futuro con tu organización.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un convincente vídeo de anuncio de 60 segundos para profesionales experimentados, presentando un nuevo departamento o rol innovador dentro de tu organización. Adopta un estilo visual corporativo elegante con gráficos audaces y transiciones profesionales, acompañado de una generación de voz en off poderosa y motivacional y una sofisticada banda sonora orquestal. Este vídeo de reclutamiento, perfecto para Contenido de Marketing y Redes Sociales, debe transmitir prestigio y oportunidad, enfatizando el impacto que pueden tener.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo explicativo informativo de 50 segundos para un grupo diverso de solicitantes, detallando tu proceso de contratación simplificado. Presenta un estilo visual limpio inspirado en infografías con un avatar realista guiando a los espectadores a través de cada paso, reforzado por subtítulos claros y una voz en off tranquilizadora y amigable, ambientada con una música de fondo calmada. Este vídeo explicativo debería desmitificar el proceso de aplicación y generar confianza en los candidatos potenciales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Reclutamiento con Avatares

Crea rápidamente vídeos de reclutamiento atractivos y de marca con avatares de IA para atraer al mejor talento y mejorar tu marca empleadora.

1
Step 1
Selecciona tu Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA realistas para representar tu marca y transmitir tu mensaje de reclutamiento con claridad y profesionalismo.
2
Step 2
Escribe tu Guion de Vídeo
Introduce tu descripción de trabajo o mensaje clave de reclutamiento. La función de texto a vídeo desde guion de HeyGen convertirá tu texto en un discurso de sonido natural para tu avatar elegido.
3
Step 3
Mejora con Elementos de Marca
Personaliza tu vídeo aplicando el logo de tu empresa, colores de marca y escenas de fondo deseadas usando los controles de marca de HeyGen para crear vídeos de marca empleadora profesionales.
4
Step 4
Genera y Comparte tu Vídeo
Produce tu vídeo de reclutamiento con avatares de alta calidad. Expórtalo fácilmente en varios formatos y proporciones adecuadas para tus plataformas de contratación y canales de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira a los Candidatos con Vídeos de Marca Empleadora

.

Elabora poderosos vídeos de avatares de IA que destaquen la cultura y misión de la empresa, motivando a los candidatos ideales a postularse.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis proyectos creativos de vídeo?

El potente Generador de Avatares de IA de HeyGen te permite crear avatares de vídeo de IA atractivos rápidamente. Esta plataforma te capacita para producir contenido dinámico para Marketing y Redes Sociales, Vídeos Explicativos y más, agilizando tu proceso creativo.

¿Puede HeyGen ayudar con los Vídeos de Marca Empleadora?

Absolutamente. HeyGen es un creador excepcional de Vídeos de Reclutamiento con IA para elaborar Vídeos de Marca Empleadora y Vídeos de Reclutamiento atractivos. Puedes utilizar avatares realistas y capacidades de texto a vídeo para comunicar efectivamente la cultura de tu empresa y las descripciones de trabajo.

¿Qué tipos de contenido de avatares de IA puedo crear?

HeyGen te permite generar una amplia gama de contenido de avatares de IA, incluyendo Cursos de E-learning, Presentaciones de Avatares de IA y Contenido Dinámico para Marketing y Redes Sociales. Aprovecha nuestras diversas plantillas y avatares animados para dar vida a tus ideas.

¿Qué tan fácil de usar es la creación de vídeos de IA de HeyGen?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de IA a través de su Editor Basado en Texto intuitivo, haciéndolo accesible para todos. Puedes generar fácilmente Vídeos de Reclutamiento de IA de alta calidad y otros contenidos simplemente escribiendo tu guion y seleccionando un avatar de vídeo de IA.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo