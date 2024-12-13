Generador de Vídeos de Reclutamiento con Avatares para Equipos de RRHH

Optimiza RRHH y Reclutamiento con avatares de IA personalizados y genera texto a vídeo desde el guion al instante.

Desarrolla un vídeo de demostración técnica de 90 segundos dirigido a gerentes de recursos humanos y especialistas en reclutamiento, mostrando cómo un generador de vídeos de reclutamiento con avatares puede optimizar el contacto inicial con los candidatos. El estilo visual debe ser profesional y limpio, utilizando grabaciones de pantalla de la interfaz de HeyGen junto con avatares dinámicos de IA que presenten los beneficios clave. El audio debe contar con una voz en off de IA clara, autoritaria pero amigable, generada usando la capacidad de generación de voz en off de HeyGen, demostrando la integración fluida de avatares de IA en los procesos de reclutamiento.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo instructivo de 2 minutos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y creadores de marcas personales, detallando el proceso de cómo clonarte en un avatar de IA personalizado. Este vídeo debe adoptar un estilo visual atractivo, personalizado y paso a paso, presentando comparaciones lado a lado del usuario y su contraparte digital. El componente de audio incluirá una voz en off de IA tranquilizadora y conversacional, posiblemente incluso un clon de voz de IA del usuario, destacando la facilidad de crear un avatar de IA personalizado y aprovechar la función de avatares de IA de HeyGen para una marca personal consistente.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo explicativo de marketing de 60 segundos para profesionales del marketing y creadores de contenido, ilustrando el poder de un editor basado en texto para transformar conceptos en visuales atractivos. El estilo visual debe ser dinámico, rápido y centrado en mostrar características, con cortes rápidos que demuestren cómo las entradas de texto se traducen en escenas sofisticadas usando plantillas y escenas de la biblioteca de medios/soporte de stock. Una voz en off de IA enérgica, optimista e informativa, junto con una pista de fondo moderna, transmitirá la eficiencia de convertir conceptos de imagen a vídeo de IA en contenido pulido.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de comunicación global de 1 minuto para corporaciones multinacionales y desarrolladores de e-learning, enfatizando la capacidad de HeyGen para generar contenido multilingüe sin esfuerzo. La presentación visual debe ser internacional, inclusiva y altamente adaptable, mostrando diversos avatares de IA hablando diferentes idiomas con subtítulos/captions correspondientes. La pista de audio contará con una voz en off de IA profesional y multilingüe, demostrando el alcance global y la accesibilidad proporcionada por el generador de vídeos de IA, asegurando claridad y relevancia cultural en varios contextos lingüísticos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Reclutamiento con Avatares

Revoluciona tu proceso de contratación con vídeos de reclutamiento con avatares de IA atractivos. Crea mensajes personalizados de manera eficiente, atrayendo a los mejores talentos con presentaciones profesionales y realistas.

1
Step 1
Selecciona un Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA o crea tu propio avatar de IA personalizado para representar profesionalmente tu marca y atraer a posibles candidatos.
2
Step 2
Añade tu Guion de Reclutamiento
Introduce la descripción del trabajo o el mensaje de reclutamiento en el editor basado en texto. Nuestra función de texto a vídeo desde el guion dará vida a tus palabras con síntesis de voz natural.
3
Step 3
Mejora con Visuales y Branding
Personaliza tu vídeo con escenas de fondo relevantes, música y controles de branding de tu empresa para crear vídeos de reclutamiento impactantes que resuenen con los solicitantes.
4
Step 4
Genera y Comparte
Produce tu vídeo final de Avatar de IA y expórtalo en varios formatos de aspecto, listo para compartir en bolsas de trabajo, redes sociales y páginas de carrera para atraer a los mejores talentos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Incorporación y Capacitación

Utiliza avatares de IA para ofrecer materiales de capacitación atractivos y consistentes, mejorando la retención de nuevos empleados y la transferencia de conocimientos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo genera HeyGen avatares de vídeo de IA realistas a partir de texto?

HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de Generador de Avatares de IA para transformar tu guion en avatares de vídeo de IA dinámicos y realistas. Simplemente introduce tu texto, y la sofisticada plataforma de HeyGen se encarga de la animación y la generación de voz en off, haciendo que el proceso de texto a vídeo sea fluido y eficiente.

¿Puedo crear un avatar de IA personalizado o replicar mi voz usando la tecnología de HeyGen?

Sí, HeyGen permite a los usuarios crear un avatar de IA personalizado e incluso clonar su propia voz con su avanzada función de Clon de Voz de IA. Esto permite crear contenido altamente personalizado donde tus avatares parlantes únicos transmiten tu mensaje con autenticidad.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para la creación de contenido multilingüe?

HeyGen ofrece características técnicas robustas para apoyar la creación de contenido multilingüe, incluyendo la generación de voz en off sin interrupciones y la integración de subtítulos. Nuestro generador de vídeos de IA facilita la producción de diversas versiones de tu contenido, alcanzando efectivamente a una audiencia global.

¿Es capaz el generador de vídeos de IA de HeyGen de producir vídeos profesionales rápidamente?

El generador de vídeos de IA de HeyGen está diseñado para una producción rápida, permitiéndote transformar texto en vídeos de calidad profesional con eficiencia. Utilizando un editor basado en texto y plantillas personalizables, HeyGen agiliza todo el proceso de creación, permitiendo una salida rápida de contenido atractivo.

