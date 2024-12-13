Creador de Recorridos Inmobiliarios con Avatares para Vídeos Impresionantes de Propiedades

Transforma tus anuncios inmobiliarios en recorridos virtuales impresionantes y atractivos. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para crear vídeos de recorridos de propiedades convincentes a partir de tu guion.

Crea un vídeo dinámico de 45 segundos que muestre un recorrido por una nueva propiedad de lujo, diseñado para captar la atención de posibles compradores e inversores inmobiliarios. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para guiar a los espectadores a través de las características clave de la casa con un estilo visual moderno y limpio y una narración clara y segura, mejorando el compromiso del espectador y haciendo que la propiedad realmente destaque.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo convincente de 30 segundos que demuestre cómo los profesionales inmobiliarios pueden elevar sus estrategias de marketing y ahorrar tiempo utilizando la creación de vídeos con AI. Este mensaje está dirigido a profesionales inmobiliarios ansiosos por optimizar la producción de contenido. El vídeo debe adoptar un estilo visual profesional, elegante e informativo, complementado por un tono amigable pero autoritario, y aprovechar la función de texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente contenido atractivo, completo con subtítulos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de recorrido virtual de 60 segundos que transforme imágenes estáticas en una experiencia inmersiva para posibles inquilinos o compradores que no pueden visitar las propiedades en persona. Este vídeo tiene como objetivo proporcionar una visión brillante, detallada y tranquilizadora de un anuncio inmobiliario. Al utilizar la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para ensamblar visuales de alta calidad y la generación de narración para una narración accesible, el vídeo transmitirá efectivamente el encanto y las comodidades de la propiedad.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vibrante vídeo promocional de 15 segundos para anunciar una próxima jornada de puertas abiertas, dirigido a la comunidad local y a las partes interesadas. El vídeo debe ser animado, emocionante y dinámico, con impresionantes vídeos de la propiedad creados con las plantillas y escenas de HeyGen. Incorpora música de fondo enérgica y asegura que el estilo visual sea cautivador para maximizar el compromiso, listo para diversas estrategias de marketing con redimensionamiento de aspecto y exportaciones.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Recorridos Inmobiliarios con Avatares

Revoluciona tu marketing de propiedades con vídeos de recorridos impresionantes impulsados por AI. Crea fácilmente recorridos virtuales atractivos que capturen la atención y aumenten el compromiso del espectador.

1
Step 1
Sube Medios de la Propiedad y Selecciona un Avatar de AI
Comienza subiendo tus fotos o clips de vídeo de la propiedad. Luego, selecciona de nuestra diversa gama de avatares de AI profesionales para que actúen como tu portavoz virtual para los vídeos de recorridos de propiedades.
2
Step 2
Genera el Guion e Integra la Narración
Elabora un guion informativo detallando las características únicas de tu propiedad. Aprovecha nuestra potente generación de narración para dar vida a tu texto con una narración de sonido natural, perfectamente sincronizada con tus visuales.
3
Step 3
Mejora el Vídeo con Marca y Recursos
Personaliza tu vídeo de recorrido aplicando el logotipo y los esquemas de color de tu marca utilizando nuestros sólidos controles de marca. Enriquece aún más la presentación con medios adicionales de nuestra extensa biblioteca de stock.
4
Step 4
Exporta y Comparte para Alcance Máximo
Tu recorrido de propiedad de alta calidad está completo. Utiliza nuestras opciones de redimensionamiento de aspecto y exportación para preparar tus impresionantes vídeos de propiedades para todas las plataformas principales, mejorando efectivamente tu marketing inmobiliario.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Anuncios de Propiedades con AI Atractivo

.

Presenta propiedades de manera efectiva a través de vídeos atractivos de AI, mejorando los recorridos virtuales y cautivando a los compradores potenciales con facilidad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar los vídeos de recorridos de propiedades para el marketing inmobiliario?

HeyGen aprovecha avatares de AI realistas y la creación avanzada de vídeos con AI para producir vídeos de propiedades impresionantes. Estos vídeos atractivos proporcionan recorridos virtuales inmersivos para anuncios inmobiliarios, aumentando significativamente el compromiso de los espectadores para los profesionales inmobiliarios.

¿Puede HeyGen crear vídeos a partir de fotos de anuncios inmobiliarios?

Absolutamente, HeyGen permite a los profesionales inmobiliarios crear vídeos de propiedades impresionantes directamente a partir de sus fotos existentes. Con herramientas de edición de AI intuitivas, puedes transformar imágenes estáticas en vídeos dinámicos de recorridos de propiedades, completos con narraciones profesionales, mejorando tu marketing inmobiliario.

¿Qué hace que los avatares de AI de HeyGen sean ideales para presentaciones inmobiliarias?

Los avatares de AI de HeyGen actúan como portavoces de AI convincentes, capaces de ofrecer vídeos de recorridos de propiedades atractivos y consistentes. Aportan un toque profesional a tus estrategias de marketing inmobiliario, asegurando que cada recorrido virtual sea pulido y cautivador para los compradores potenciales.

¿Ofrece HeyGen herramientas para optimizar la creación de vídeos con AI para profesionales inmobiliarios?

Sí, HeyGen proporciona un conjunto completo de herramientas y plantillas impulsadas por AI diseñadas específicamente para la creación eficiente de vídeos con AI. Desde guiones de texto a vídeo hasta controles de marca, los profesionales inmobiliarios pueden generar rápidamente vídeos de recorridos de propiedades de alta calidad para todos sus anuncios inmobiliarios.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo