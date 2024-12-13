Generador de Recorridos Inmobiliarios con Avatares: Vídeos de IA Atractivos

Genera recorridos inmobiliarios impresionantes rápidamente con avatares de IA y mejora tus listados.

Explora cómo los profesionales inmobiliarios pueden aprovechar las capacidades avanzadas de HeyGen para crear recorridos en vídeo profesionales. Este vídeo de 90 segundos, dirigido a agentes inmobiliarios, desarrolladores y profesionales del marketing que buscan herramientas de vanguardia, presentará un estilo visual moderno y limpio que mostrará la fluidez de los avatares de IA de HeyGen al presentar detalles de propiedades, respaldado por una voz en off segura e informativa generada a través de la función de generación de voz en off de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Mira una demostración de cómo los agentes inmobiliarios y administradores de propiedades ocupados pueden transformar rápidamente los listados de propiedades en recorridos virtuales cautivadores. Este vídeo de 60 segundos, dirigido a pequeñas agencias que buscan eficiencia, presentará cortes dinámicos y concisos entre las características de las propiedades, mejorados por la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen y subtítulos claros, todo acompañado de una narración animada y atractiva.
Prompt de Ejemplo 2
Descubre cómo los agentes y profesionales del marketing inmobiliario enfocados en mejorar el compromiso en redes sociales pueden producir vídeos atractivos que destaquen. Este vídeo de 45 segundos, diseñado para distribución en redes sociales, mostrará visuales de propiedades brillantes e invitantes integrados sin problemas con interfaces simuladas de redes sociales, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de proporciones para un ajuste óptimo en la plataforma, acompañado de un estilo de audio entusiasta y persuasivo.
Prompt de Ejemplo 3
Descubre la eficiencia de escalar la creación de vídeos de propiedades para grandes empresas inmobiliarias y desarrolladores que gestionan amplias carteras. Este recorrido técnico de 2 minutos mostrará un estilo visual elegante y enfocado en el flujo de trabajo que ilustra cómo cargar fotos de propiedades y gestionar activos a través del soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen, culminando en la creación de numerosos vídeos de propiedades generados por IA de alta calidad con generación de voz en off profesional, todo entregado con un tono de audio medido y profesional.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Recorridos Inmobiliarios con Avatares

Crea sin esfuerzo vídeos de recorridos inmobiliarios impresionantes impulsados por IA con un avatar de IA realista para mostrar propiedades y atraer a posibles compradores.

1
Step 1
Carga Tus Visuales de Propiedades
Comienza cargando tus fotos o vídeos de propiedades de alta calidad. Nuestra biblioteca de medios admite la integración perfecta de tus visuales para formar el telón de fondo de tu recorrido virtual, perfecto para tus listados inmobiliarios.
2
Step 2
Selecciona Tu Portavoz de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para actuar como tu anfitrión virtual. Luego, proporciona el guion que tu portavoz de IA narrará para un recorrido inmersivo de la propiedad.
3
Step 3
Añade Toques Profesionales
Mejora tu recorrido con subtítulos generados automáticamente por el Generador de Subtítulos de IA y voces en off profesionales. Aplica el logo y los colores de tu marca usando nuestros controles de marca para un aspecto pulido.
4
Step 4
Crea Tu Vídeo Atractivo
Una vez satisfecho, crea tu recorrido en vídeo profesional. Expórtalo en varios formatos de aspecto, listo para compartir en todas tus plataformas de redes sociales para producir vídeos atractivos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira a Potenciales Compradores con Recorridos Impulsados por IA

.

Crea recorridos virtuales de propiedades atractivos que motiven visualmente a los prospectos a imaginar su futuro hogar.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de recorridos en vídeo profesionales utilizando avatares de IA?

HeyGen aprovecha avatares de IA avanzados y tecnología de texto a vídeo desde guion para crear recorridos en vídeo atractivos y profesionales. Los usuarios pueden generar fácilmente un portavoz de IA para guiar a los espectadores a través de los listados inmobiliarios, ofreciendo una solución atractiva y escalable.

¿Qué características ofrece HeyGen para generar vídeos de propiedades atractivos a partir de activos existentes?

HeyGen ofrece características robustas para generar vídeos atractivos transformando activos existentes como fotos de propiedades cargadas en presentaciones dinámicas. Nuestra plataforma proporciona plantillas y escenas intuitivas, permitiendo a los usuarios producir rápidamente vídeos de propiedades generados por IA sin necesidad de habilidades extensas de edición.

¿Puede HeyGen ayudar a agilizar la producción de vídeos de marketing inmobiliario personalizados?

Sí, HeyGen está diseñado para agilizar la producción de vídeos de marketing inmobiliario personalizados de manera eficiente. Con nuestro Generador de Vídeos de IA, los usuarios pueden aprovechar plantillas y controles de marca para crear recorridos en vídeo profesionales que realmente destaquen.

¿Qué funcionalidades avanzadas proporciona HeyGen para mejorar los listados inmobiliarios generados por IA?

HeyGen proporciona funcionalidades avanzadas como un Generador de Subtítulos de IA y diversas voces en off, incluyendo opciones para un Actor de Voz de IA, para mejorar los vídeos de propiedades generados por IA. Esto asegura que tus listados inmobiliarios sean accesibles a una audiencia más amplia y estén optimizados para varios canales de distribución.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo