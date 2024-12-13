HeyGen simplifica todo el proceso de creación de vídeos con sus capacidades de generación de vídeos de principio a fin, desde la creación de vídeos nativos de prompts hasta la exportación final. Aprovechando las plantillas impulsadas por AI, HeyGen permite una producción rápida y eficiente de vídeos de alta calidad y profesionales para todas tus actualizaciones de la empresa.