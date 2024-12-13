HeyGen hace que la producción de varios tipos de vídeos, incluidos los esenciales vídeos de actualización trimestral y contenido de vídeo instructivo, sea altamente eficiente a través de su plataforma versátil. Puedes añadir fácilmente subtítulos y captions, y aprovechar las capacidades de traducción de vídeo para llegar a audiencias más amplias en múltiples idiomas, asegurando una comunicación clara y consistente.