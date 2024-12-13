Imagina un vibrante anuncio promocional de 30 segundos, específicamente diseñado para propietarios de pequeñas empresas en Marketing y Comercio Electrónico, destacando un producto nuevo. Su estilo visual debe ser brillante y enérgico, con cortes rápidos que muestren las características del producto, todo acompañado de música de fondo animada y una voz en off clara y entusiasta. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para presentar los beneficios clave, utilizando al máximo la capacidad de texto a video desde el guion para una creación de contenido simplificada.

