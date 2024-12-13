Creador de Recorridos de Producto con Avatares para Demos de IA Fáciles
Crea al instante explicativos de producto profesionales y demos interactivas. Aprovecha avatares de IA realistas para simplificar características complejas y mejorar la comprensión.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Elabora un recorrido instructivo de producto de 2 minutos para nuevos usuarios, guiándolos a través de la configuración inicial y las funcionalidades básicas de generación de avatares de IA atractivos, presentado con un estilo visual vibrante y fácil de usar y una narración accesible de IA. Enfatiza la facilidad de uso mostrando los robustos avatares de IA de HeyGen y las eficientes características de generación de narraciones.
Desarrolla un vídeo explicativo dinámico de 90 segundos dirigido a gerentes de producto, ilustrando la eficiencia de un generador de vídeos de IA en la creación de explicativos de producto sofisticados, utilizando una estética limpia y moderna con un acompañamiento musical convincente. Este vídeo debe aprovechar los diversos Plantillas y escenas de HeyGen y los Subtítulos/captions automáticos para asegurar claridad y amplia accesibilidad.
Crea un vídeo atractivo de 75 segundos para formadores corporativos, detallando cómo personalizar avatares de IA para un compromiso de formación especializado, adoptando un estilo visual profesional y de alta calidad y una narrativa de audio clara y autoritaria. Muestra las opciones avanzadas de personalización de avatares de IA de HeyGen y su versátil redimensionamiento de Aspecto y exportaciones para diferentes plataformas de aprendizaje.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación.
Utiliza avatares generados por IA para ofrecer recorridos de producto claros y atractivos que mejoren la comprensión y retención del usuario.
Anuncios de Recorridos de Producto de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de vídeo de IA de alta calidad con recorridos de producto para captar la atención de manera efectiva y aumentar las conversiones.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de recorridos de producto con avatares de IA?
HeyGen permite a los usuarios generar fácilmente recorridos de producto atractivos utilizando avatares de IA avanzados y un potente motor de texto a vídeo. Simplemente introduce tu guion, y el generador de vídeos de IA de HeyGen lo transforma en un vídeo dinámico con narraciones de IA realistas y visuales automatizados, perfecto para explicativos de producto completos.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para personalizar vídeos de recorridos de producto?
HeyGen proporciona amplias opciones de personalización, incluyendo controles de marca robustos para integrar tu logo y colores corporativos, capacidades de grabación de pantalla y efectos de zoom automáticos para resaltar características específicas del producto. Los usuarios también pueden aprovechar su rica biblioteca de medios para crear un material de marketing verdaderamente personalizado y de calidad profesional para cualquier tipo de producto.
¿Puede HeyGen generar automáticamente subtítulos y captions para recorridos de producto?
Sí, HeyGen cuenta con subtítulos/captions automáticos, asegurando que tus recorridos de producto sean accesibles y fácilmente comprendidos por una audiencia más amplia. Esta capacidad de generación de vídeo de extremo a extremo agiliza la postproducción, mejorando el compromiso en la formación y el contenido educativo mientras ahorra tiempo y esfuerzo significativos.
¿Cómo mejoran los avatares de IA de HeyGen la efectividad de las presentaciones de producto?
Los avanzados avatares de IA de HeyGen proporcionan un presentador humano para tus vídeos de presentación de producto, capaz de ofrecer explicativos detallados con narraciones de IA naturales. Esta creación de vídeo nativa de prompts permite avatares de producto realistas que cautivan a los espectadores y aumentan el compromiso, sirviendo como un creador de recorridos de producto con avatares ideal sin necesidad de un estudio físico.