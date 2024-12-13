Creador de Recorridos de Producto con Avatares para Demos de IA Fáciles

Crea al instante explicativos de producto profesionales y demos interactivas. Aprovecha avatares de IA realistas para simplificar características complejas y mejorar la comprensión.

Produce un vídeo informativo de 1 minuto para desarrolladores, demostrando las características de vanguardia de un Creador de Vídeos de Recorrido de Aplicaciones con Avatares de IA, caracterizado por un estilo visual elegante y orientado a la tecnología y una narración precisa generada por IA. Este vídeo debe resaltar el proceso de creación fluido utilizando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para explicar pasos técnicos complejos de manera concisa.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Elabora un recorrido instructivo de producto de 2 minutos para nuevos usuarios, guiándolos a través de la configuración inicial y las funcionalidades básicas de generación de avatares de IA atractivos, presentado con un estilo visual vibrante y fácil de usar y una narración accesible de IA. Enfatiza la facilidad de uso mostrando los robustos avatares de IA de HeyGen y las eficientes características de generación de narraciones.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo dinámico de 90 segundos dirigido a gerentes de producto, ilustrando la eficiencia de un generador de vídeos de IA en la creación de explicativos de producto sofisticados, utilizando una estética limpia y moderna con un acompañamiento musical convincente. Este vídeo debe aprovechar los diversos Plantillas y escenas de HeyGen y los Subtítulos/captions automáticos para asegurar claridad y amplia accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo atractivo de 75 segundos para formadores corporativos, detallando cómo personalizar avatares de IA para un compromiso de formación especializado, adoptando un estilo visual profesional y de alta calidad y una narrativa de audio clara y autoritaria. Muestra las opciones avanzadas de personalización de avatares de IA de HeyGen y su versátil redimensionamiento de Aspecto y exportaciones para diferentes plataformas de aprendizaje.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Recorridos de Producto con Avatares

Crea fácilmente recorridos de producto atractivos y profesionales con avatares de IA para mostrar características de manera efectiva y mejorar la comprensión del usuario.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza introduciendo tu guion de recorrido o mensajes clave. Nuestra plataforma utiliza este texto para una generación de texto a vídeo sin problemas.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para ser tu presentador. Mejora tu recorrido integrando imágenes del producto o grabaciones de pantalla.
3
Step 3
Personaliza Tu Recorrido
Personaliza tu vídeo con controles de marca como logos y colores. Añade escenas personalizadas, música de fondo y subtítulos automáticos para refinar tu presentación.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Genera tu vídeo final de recorrido de producto de alta calidad. Utiliza el redimensionamiento de aspecto y las exportaciones para prepararlo para varias plataformas y compártelo con tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos de Producto Atractivos para Redes Sociales

.

Genera vídeos de recorrido de producto con avatares de IA cortos y atractivos para plataformas sociales para aumentar la visibilidad de la marca y el compromiso.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de recorridos de producto con avatares de IA?

HeyGen permite a los usuarios generar fácilmente recorridos de producto atractivos utilizando avatares de IA avanzados y un potente motor de texto a vídeo. Simplemente introduce tu guion, y el generador de vídeos de IA de HeyGen lo transforma en un vídeo dinámico con narraciones de IA realistas y visuales automatizados, perfecto para explicativos de producto completos.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para personalizar vídeos de recorridos de producto?

HeyGen proporciona amplias opciones de personalización, incluyendo controles de marca robustos para integrar tu logo y colores corporativos, capacidades de grabación de pantalla y efectos de zoom automáticos para resaltar características específicas del producto. Los usuarios también pueden aprovechar su rica biblioteca de medios para crear un material de marketing verdaderamente personalizado y de calidad profesional para cualquier tipo de producto.

¿Puede HeyGen generar automáticamente subtítulos y captions para recorridos de producto?

Sí, HeyGen cuenta con subtítulos/captions automáticos, asegurando que tus recorridos de producto sean accesibles y fácilmente comprendidos por una audiencia más amplia. Esta capacidad de generación de vídeo de extremo a extremo agiliza la postproducción, mejorando el compromiso en la formación y el contenido educativo mientras ahorra tiempo y esfuerzo significativos.

¿Cómo mejoran los avatares de IA de HeyGen la efectividad de las presentaciones de producto?

Los avanzados avatares de IA de HeyGen proporcionan un presentador humano para tus vídeos de presentación de producto, capaz de ofrecer explicativos detallados con narraciones de IA naturales. Esta creación de vídeo nativa de prompts permite avatares de producto realistas que cautivan a los espectadores y aumentan el compromiso, sirviendo como un creador de recorridos de producto con avatares ideal sin necesidad de un estudio físico.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo