Generador de Recorridos de Productos con Avatares: Atrae y Convierte Más
Transforma tus demostraciones de productos con nuestro generador de recorridos de productos con avatares. Utiliza avatares de IA dinámicos para crear experiencias atractivas y personalizadas para una incorporación de usuarios más rápida.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un video promocional convincente de 1 minuto para equipos de marketing y creadores de contenido, ilustrando el poder de HeyGen en la generación de demostraciones de productos personalizadas. El estilo visual debe ser dinámico y vibrante, destacando varias plantillas personalizables y mostrando cómo el cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones adaptan el contenido para diferentes plataformas sociales. El audio debe ser animado, demostrando la facilidad con la que los usuarios pueden adaptar sus mensajes para resonar con diversas audiencias, haciendo que cada demostración sea única e impactante.
Produce un video instructivo de 90 segundos dirigido a empresarios ocupados y departamentos de formación, centrándose en la eficiencia de la creación automatizada de videos. Adopta un estilo visual rápido y profesional que demuestre claramente las características que ahorran tiempo, con un portavoz digital seguro narrando. Explica cómo HeyGen funciona como un generador de videos de IA, aprovechando la generación avanzada de locuciones y subtítulos/captions para producir rápidamente contenido profesional, minimizando el esfuerzo mientras se maximiza la producción para la formación interna o promociones externas.
Desarrolla una presentación sofisticada de 2 minutos para clientes empresariales y equipos de marketing internacionales, destacando la capacidad de HeyGen para ofrecer contenido de video altamente atractivo con alcance global. El estilo visual debe ser diverso y pulido, con avatares de IA demostrando soporte multilingüe de avatares en diferentes escenarios. Integra ricos visuales de la biblioteca de medios/soporte de stock para mostrar un recorrido global de productos, enfatizando cómo esto mejora un generador de recorridos de productos con avatares para mercados diversos, asegurando un fuerte compromiso del cliente en todo el mundo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación.
Mejora la incorporación de usuarios y la educación sobre productos con recorridos de video atractivos impulsados por IA para una mejor retención.
Creación de Anuncios de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de productos cautivadores utilizando video de IA para atraer a más prospectos a tus recorridos y demostraciones.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de recorridos de productos?
HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de generador de videos de IA y avatares de IA para automatizar todo el proceso de creación de videos. Los usuarios pueden generar contenido de video profesional y atractivo a partir de un simple guion, haciendo que los recorridos de productos y las demostraciones de productos personalizadas sean sin esfuerzo.
¿Puede HeyGen integrarse con flujos de trabajo existentes para contenido de video personalizado?
Sí, HeyGen ofrece capacidades de integración robustas, incluyendo una extensión de Chrome e integración con CRM, para agilizar tu producción de videos. Esto permite respuestas personalizadas de representantes y la creación automatizada de videos a escala directamente dentro de tus ecosistemas actuales de ventas y marketing.
¿Qué opciones de personalización técnica están disponibles para los avatares de IA de HeyGen?
HeyGen proporciona una amplia personalización para sus portavoces digitales, incluyendo la creación de avatares personalizados y la personalización de voz utilizando tecnología avanzada de clonación de voz. Además, el soporte multilingüe de avatares asegura que tu contenido de video atractivo resuene a nivel global.
¿Qué características contribuyen a la calidad y adaptabilidad de las salidas de video de HeyGen?
HeyGen utiliza avatares digitales de calidad de estudio y tecnología de Texto a video para producir videos de calidad profesional. La plataforma admite el cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones, proporcionando flexibilidad para varias plataformas mientras mantiene controles de marca consistentes.