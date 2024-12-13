Eleva las Demos con Nuestro Generador de Demos de Producto con Avatares

Automatiza impresionantes demostraciones de producto con nuestros avatares de IA realistas, aumentando el compromiso para los equipos de marketing.

Crea una demostración de producto convincente de 60 segundos para equipos de marketing, presentando un sofisticado avatar de IA que introduzca elocuentemente una nueva actualización de software. El video debe tener un estilo visual elegante y moderno con una voz en off segura y articulada, utilizando los poderosos avatares de IA de HeyGen para dar vida a tu presentación y resaltar las características clave.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un mensaje de video personalizado de 30 segundos dirigido a creadores de contenido, mostrando cómo pueden usar Avatares de IA Personalizados para contactar a clientes. Emplea una estética visual amigable y acogedora y un tono de audio cálido y conversacional, generado eficientemente usando la capacidad de Texto a video de HeyGen para una rápida entrega.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un anuncio de video dinámico de 45 segundos en varios idiomas dirigido a empresas que se expanden a mercados internacionales. Este anuncio debe emplear visuales vibrantes y llamativos y una voz clara y persuasiva, asegurando accesibilidad global a través de la robusta función de Subtítulos/captions de HeyGen para audiencias diversas.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un video explicativo profesional de 60 segundos para empresas que buscan una creación de video automatizada y eficiente para comunicaciones internas o formación. El estilo visual debe ser consistente y pulido, acompañado de una voz clara y autoritaria, aprovechando las versátiles Plantillas y escenas de HeyGen para mantener la consistencia de la marca en todos los resultados.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Demos de Producto con Avatares

Crea demostraciones de producto atractivas con avatares de IA realistas y herramientas de generación de video automatizadas, diseñadas para comunicar claramente el valor de tu producto y aumentar el compromiso.

1
Step 1
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA o crea uno personalizado para representar tu marca en tu demostración de producto.
2
Step 2
Pega Tu Guion de Demostración de Producto
Introduce tu guion de demostración de producto. Nuestra capacidad de Texto a video desde guion lo sincronizará perfectamente con el avatar elegido.
3
Step 3
Genera la Voz en Off
Aprovecha nuestra avanzada generación de Voz en off para darle a tu avatar una voz natural y expresiva que resuene con tu audiencia.
4
Step 4
Exporta Tu Video Pulido
Exporta fácilmente tu video de demostración de producto completado usando nuestras herramientas de creación de video automatizadas, asegurando visuales consistentes y pulidos cada vez.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Formación de Producto Mejorada

.

Desarrolla videos de formación de producto interactivos impulsados por IA que aumenten la comprensión y retención del usuario.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis videos de demostración de producto y contenido explicativo?

El Generador de Avatares de IA de HeyGen te permite crear videos de demostración de producto y explicativos atractivos usando avatares de IA realistas. Puedes aprovechar avatares de IA personalizados para mostrar tu producto con visuales consistentes y pulidos, aumentando el compromiso sin necesidad de filmación tradicional.

¿Qué tipos de avatares de IA puedo utilizar dentro de HeyGen para mi creación de videos?

HeyGen ofrece una amplia gama de avatares de IA, desde una biblioteca completa de opciones prediseñadas hasta la capacidad de diseñar tu propio avatar, incluyendo avatares de IA realistas y personalizados. Estos avatares parlantes pueden personalizarse aún más con diversos atuendos y fondos para adaptarse a cualquier necesidad de creación de videos.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de generación de videos a partir de un guion?

HeyGen simplifica la creación automatizada de videos transformando texto a video desde un guion con una facilidad excepcional, incorporando generación de voz en off natural. Esto permite a los creadores de contenido producir videos de alta calidad de manera eficiente sin edición compleja.

¿Puede HeyGen ayudar a los equipos de marketing a personalizar y escalar su contenido de video?

¡Absolutamente! HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiendo a los equipos de marketing mantener la consistencia de la marca en todo el contenido de video multilingüe. Puedes escalar tu creación de videos y entregar mensajes de video personalizados, aprovechando diversos avatares de IA para un impacto máximo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo