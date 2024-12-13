Precios Asequibles para el Creador de Anuncios de PR con Avatar de IA

Genera anuncios de PR cautivadores rápidamente usando texto a vídeo desde guion para impulsar la presencia de tu marca.

Crea un vídeo de 30 segundos, animado y dirigido a profesionales de marketing y gestores de producto, mostrando lo fácil que es lanzar un nuevo producto o servicio. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con un avatar de IA entregando un mensaje conciso y convincente. Destaca la capacidad de HeyGen de "Texto a vídeo desde guion" para crear "anuncios de marca" impactantes con "vídeos personalizados de avatares de IA". El audio debe ser claro y entusiasta, enfatizando la innovación.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo informativo de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y comunicadores corporativos, ilustrando cómo "generar vídeos" rápidamente para actualizaciones internas o comunicaciones externas. El diseño visual debe ser limpio y sencillo, con un avatar de IA amigable explicando el proceso. Enfatiza la eficiencia de la "creación de contenido de vídeo" usando la "Generación de voz en off" de HeyGen para producir rápidamente un resultado de alta calidad. El audio debe ser profesional y fácil de entender.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina una presentación pulida de 60 segundos dirigida a agencias de relaciones públicas y departamentos de comunicación corporativa. Un "avatar de IA" entrega elegantemente un mensaje complejo de "creador de anuncios de relaciones públicas", demostrando el poder de una comunicación clara e impactante. El estilo visual debe ser autoritario, complementado con los "Subtítulos/captions" de HeyGen para mejorar la accesibilidad. El audio necesita ser nítido, articulado y transmitir una gran seriedad.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo corto dinámico de 20 segundos para creadores de contenido, educadores y gestores de redes sociales, destacando la rápida creación de tutoriales atractivos o fragmentos para redes sociales. La estética visual debe ser moderna y accesible, utilizando un "Avatar de IA personalizado" interactuando con elementos de la "Biblioteca de medios/soporte de stock". El proceso de "creación de contenido de vídeo" es rápido e intuitivo, haciendo que el audio sea enérgico y amigable, perfecto para captar la atención.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Anuncios de PR con Avatar

Crea rápidamente anuncios de PR profesionales y atractivos con vídeos personalizados de avatares de IA, perfectamente adaptados al mensaje de tu marca.

1
Step 1
Selecciona tu Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA o crea un avatar de IA personalizado para ser la cara profesional de tu anuncio.
2
Step 2
Añade tu Guion de Anuncio
Pega tu guion de anuncio de PR. Nuestra tecnología de texto a voz lo convertirá en un discurso de sonido natural para tu avatar.
3
Step 3
Aplica Mejoras Visuales
Mejora tu vídeo con elementos de marca, escenas de fondo y medios de nuestra biblioteca para anuncios pulidos y de marca.
4
Step 4
Descarga tu Vídeo
Finaliza tu producción de vídeo profesional y descárgalo en alta resolución, listo para su distribución inmediata en todos tus canales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

Eleva la reputación de tu marca creando vídeos de IA atractivos para resaltar testimonios auténticos de clientes e historias de éxito.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de contenido de vídeo con IA?

HeyGen permite a los usuarios generar vídeos fácilmente aprovechando avanzados avatares de IA, transformando guiones en contenido de vídeo profesional sin necesidad de edición compleja.

¿Puedo crear vídeos personalizados de avatares de IA con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen te permite desarrollar avatares de IA personalizados y generar vídeos personalizados de avatares de IA, asegurando que tu avatar de IA parlante se ajuste perfectamente a tu marca o mensaje.

¿Qué tipos de contenido de vídeo puede producir HeyGen?

HeyGen es versátil, capaz de producir contenido de vídeo de alta calidad para campañas de marketing, presentaciones atractivas, tutoriales informativos y anuncios de marca profesionales.

¿Ofrece HeyGen una variedad de actores de voz de IA y opciones de idioma?

Sí, HeyGen proporciona una amplia selección de actores de voz de IA y soporta más de 100 idiomas con sus avanzadas capacidades de texto a voz, asegurando un amplio atractivo para tu contenido de vídeo.

