Generador de Anuncios de Relaciones Públicas con Avatar: Crea Vídeos Impactantes

Genera vídeos impresionantes de anuncios de relaciones públicas sin esfuerzo con avatares de IA. Comparte rápidamente tus noticias en todos los canales de redes sociales.

Crea un vídeo convincente de 45 segundos para presentar un innovador producto tecnológico a entusiastas de la tecnología y primeros adoptantes. El estilo visual debe ser elegante, moderno y de alta tecnología, mostrando el producto con gráficos en movimiento dinámicos, mientras una voz de IA segura y clara transmite el mensaje clave. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para actuar como un sofisticado portavoz digital, generando un vídeo pulido directamente desde tu guion usando la capacidad de texto a vídeo para elaborar este atractivo anuncio de relaciones públicas con avatar.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un inspirador vídeo de 60 segundos para inversores, socios comerciales y empleados, celebrando un hito significativo de la empresa o una asociación estratégica. El estilo visual y de audio debe ser profesional y motivador, presentando un avatar de IA personalizado vestido con ropa de marca, entregando un auténtico vídeo de historia de marca. Aprovecha las plantillas y escenas extensas de HeyGen para establecer el tono perfecto y mejorar el mensaje con generación de voz en off rica, asegurando un anuncio de relaciones públicas memorable e impactante.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vibrante anuncio de 30 segundos para redes sociales dirigido a seguidores y potenciales clientes sobre un próximo evento o campaña. El estilo visual debe ser dinámico y enérgico, incorporando cortes rápidos y texto vibrante en pantalla, complementado por un avatar parlante amigable y personalizado. Emplea los subtítulos/captions de HeyGen para aumentar la accesibilidad y utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para optimizar el vídeo generado para varias plataformas sociales, asegurando el máximo alcance y compromiso.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un anuncio persuasivo de 15 segundos diseñado para equipos de marketing y propietarios de pequeñas empresas, destacando los beneficios de una nueva característica. El estilo visual y de audio debe ser directo e impactante, con un avatar de IA realista explicando sucintamente la propuesta de valor. Incorpora soporte de biblioteca de medios/stock para visuales de fondo atractivos y aprovecha los avatares de IA de HeyGen para entregar mensajes de marketing poderosos, asegurando que tus vídeos de avatares de IA capturen la atención y generen conversiones.
step preview
Copia el prompt
step preview
Pega en el cuadro de Creación
step preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Anuncios de Relaciones Públicas con Avatar

Crea anuncios de relaciones públicas convincentes sin esfuerzo usando avatares de IA. Transforma tu texto en un portavoz de vídeo dinámico para una comunicación atractiva.

1
Step 1
Selecciona tu Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA realistas para ser tu portavoz digital. Encuentra el rostro y estilo perfectos para representar eficazmente el anuncio de tu marca.
2
Step 2
Pega tu Guion de Anuncio de Relaciones Públicas
Simplemente pega tu texto de relaciones públicas preparado en el editor. Nuestra plataforma convertirá automáticamente tu guion en una voz en off de sonido natural usando la funcionalidad de texto a vídeo.
3
Step 3
Personaliza la Presentación de tu Vídeo
Mejora tu vídeo con plantillas preconstruidas, música de fondo e integra el logo y colores de tu marca usando controles de marca para un aspecto profesional.
4
Step 4
Genera y Comparte tu Anuncio
Produce tu vídeo de avatar de IA de alta calidad y descárgalo en varios formatos de relación de aspecto, listo para compartir inmediatamente en redes sociales y otros canales a través de cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito a través de Vídeo de IA

.

Transforma historias de éxito de clientes en vídeos de Avatares de IA convincentes, mejorando la reputación de tu marca a través de mensajes de relaciones públicas poderosos y auténticos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a generar anuncios de relaciones públicas impactantes con avatares de IA?

HeyGen te permite crear anuncios de relaciones públicas convincentes utilizando avatares de IA realistas y un potente editor de texto a vídeo. Transforma fácilmente tus mensajes de marketing en vídeos atractivos, ideales para cualquier anuncio en redes sociales o comunicado de prensa.

¿Puedo crear un avatar de IA personalizado para mi marca con HeyGen?

Sí, HeyGen te permite crear un avatar de IA personalizado que realmente represente tu marca. Este avatar parlante personalizado actúa como tu portavoz digital, asegurando consistencia y mejorando tu marca personal en todo el contenido de vídeo.

¿Qué hace de HeyGen una herramienta eficiente para crear vídeos de avatares de IA?

HeyGen simplifica todo el proceso de generación de vídeos con su intuitivo editor de texto a vídeo y su extensa biblioteca de plantillas preconstruidas. Esta plataforma de generación de vídeos de extremo a extremo permite a cualquiera crear rápidamente vídeos profesionales de avatares de IA.

Más allá de los anuncios, ¿qué otro contenido de vídeo creativo puede producir HeyGen?

HeyGen es versátil para varios contenidos de vídeo creativo, incluyendo presentaciones de productos dinámicas, vídeos de historia de marca atractivos e incluso vídeos de saludo personalizados. También es una excelente herramienta para generar anuncios de estilo Contenido Generado por el Usuario (UGC) y otros mensajes de marketing.

