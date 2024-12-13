Generador de Explicaciones de Políticas de Avatar: Simplifica el Cumplimiento

Aumenta el compromiso con la formación en políticas y simplifica explicaciones complejas con avatares de AI realistas.

Imagina un vídeo de 45 segundos dirigido a empleados nuevos y existentes, diseñado para Simplificar Explicaciones de Políticas Complejas, como una nueva directriz de trabajo remoto. Este vídeo explicativo, profesional pero amigable, utiliza un avatar de AI para transmitir los puntos clave, con visuales claros y una voz cálida y autoritaria. Aprovechando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen desde el guion, junto con sus avatares de AI y generación precisa de Voz en off, asegura que las comunicaciones internas sean fácilmente comprensibles y altamente atractivas.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo convincente de 60 segundos para equipos de marketing y gerentes de producto, demostrando cómo anunciar actualizaciones cruciales de políticas de producto. Este vídeo dinámico y moderno debe utilizar las extensas Plantillas y escenas de HeyGen y el soporte de la biblioteca de Medios/stock para proporcionar visuales limpios y atractivos, complementados con música de fondo animada y una voz de avatar de AI concisa y enérgica. Los subtítulos/captions son esenciales para la accesibilidad, asegurando que cada mensaje impulsado por avatares digitales resuene efectivamente con la audiencia para la creación de vídeos atractivos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de formación integral de 90 segundos para oficiales de cumplimiento y departamentos de formación, centrado en una nueva regulación de privacidad de datos generada por un generador de explicaciones de políticas de avatar. La presentación informativa y estructurada debe contar con un avatar de AI explicando claramente la política, con destacados de texto en pantalla y una voz calmada y clara. Utilizando los avatares de AI de HeyGen y las características de Texto a vídeo desde el guion, combinadas con el redimensionamiento de la relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas, ayuda a Aumentar el Compromiso con la Formación en Políticas en toda la organización.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo acogedor de 30 segundos para equipos de servicio al cliente y clientes externos explicando una política de devoluciones amigable para el cliente con explicaciones personalizadas. Este vídeo atractivo y acogedor necesita incorporar controles de marca específicos con un avatar personalizado, transmitiendo el mensaje en una voz amigable y personalizada. Los avatares de AI de HeyGen y la generación de Voz en off, junto con Plantillas y escenas profesionales, permiten un toque humano, simplificando información compleja en un formato fácilmente digerible y visualmente atractivo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Explicaciones de Políticas de Avatar

Transforma sin esfuerzo documentos de políticas complejas en explicaciones de vídeo atractivas y potenciadas por AI para tu equipo, mejorando la comprensión y el cumplimiento.

1
Step 1
Introduce Tu Guion de Política
Introduce tu texto de política o explicación detallada. Nuestro sistema utiliza este guion para generar un diálogo hablado convincente para tu avatar de AI elegido.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de AI y Voz
Elige de una galería diversa de avatares de AI profesionales para ser tu presentador. Combínalos con una voz adecuada, generada automáticamente a partir de tu guion.
3
Step 3
Personaliza con Elementos de Marca
Integra el logotipo de tu organización, colores de marca y otros activos visuales para asegurar que la explicación en vídeo mantenga un aspecto consistente y profesional.
4
Step 4
Produce y Distribuye Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de explicación de política personalizado y expórtalo en varios formatos. Compártelo fácilmente en todas las plataformas de comunicación interna para informar a tu audiencia.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Agiliza la Comunicación de Políticas Internas

.

Distribuye eficientemente explicaciones consistentes de políticas de avatar a todos los empleados, asegurando una comprensión y cumplimiento generalizados sin esfuerzo extenso.

background image

¿Cómo permite HeyGen la creación de avatares de AI personalizados para contenido de vídeo atractivo?

HeyGen permite a los usuarios generar avatares digitales profesionales, incluidos avatares personalizados, que aportan un toque humano único a tus vídeos. Estos avatares de AI pueden adaptarse para mejorar la creación de vídeos atractivos en varios tipos de contenido, simplificando el proceso de crear narrativas de vídeo dinámicas.

¿Qué hace de HeyGen un generador de vídeos de AI intuitivo para diversas necesidades de creación de contenido?

HeyGen transforma guiones en vídeos dinámicos utilizando capacidades avanzadas de texto a vídeo, convirtiéndolo en un generador de vídeos de AI intuitivo para todas tus necesidades de creación de contenido. Desde crear explicaciones personalizadas hasta vídeos explicativos completos, HeyGen agiliza el proceso de producción de vídeos de manera eficiente.

¿Puedo integrar la identidad visual de mi marca al crear vídeos con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote personalizar vídeos con el estilo visual específico de tu marca, incluidos logotipos y colores personalizados. Esto asegura que cada vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca, proporcionando mejoras visuales que resuenan con tu audiencia.

¿Cómo pueden las plantillas de HeyGen simplificar la creación de comunicaciones internas y explicaciones de políticas?

HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas preconstruidas, haciendo que sea fácil crear comunicaciones internas claras y atractivas, incluidas explicaciones de políticas completas. Estas plantillas, combinadas con avatares de AI y generación de voz en off, simplifican significativamente el proceso de un generador de explicaciones de políticas de avatar.

