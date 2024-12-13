Imagina un vídeo instructivo de 30 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing, mostrando lo rápido que pueden crear contenido atractivo. El estilo visual debe ser limpio y moderno, con colores brillantes y acogedores, acompañado de una voz en off amigable y clara. Este vídeo demostrará el poder de un generador de vídeos con avatares, destacando lo fácil que es producir vídeos profesionales utilizando avatares de IA realistas, generados con la potente función de avatares de IA de HeyGen.

