Desarrolla un vídeo instructivo conciso de 45 segundos dirigido a nuevos empleados que están aprendiendo a navegar su primera semana, enfatizando una estética limpia y profesional con audio nítido. Usa las plantillas y escenas de HeyGen para configurar rápidamente un entorno de aprendizaje dinámico, permitiendo a los usuarios personalizar tu vídeo para diversas orientaciones específicas de departamento.
Produce una pieza promocional de 30 segundos para gerentes de RRHH, destacando la eficiencia de un creador de vídeos de incorporación con avatares para crear vídeos de bienvenida a gran escala. El estilo visual debe ser elegante y con marca, con una voz en off pulida y consistente generada directamente desde un guion usando la función de texto a vídeo de HeyGen, demostrando cómo entregar contenido de vídeo personalizado de alta calidad sin esfuerzo.
Diseña un vídeo explicativo de 60 segundos para propietarios de pequeñas empresas que buscan mejorar la retención de empleados, presentando un estilo visual dinámico que comunique facilidad de uso y una voz en off enérgica y natural. Este vídeo debe ilustrar cómo aumentar el compromiso y entregar contenido de vídeo auténtico y potenciado por AI para módulos de formación, aprovechando las robustas capacidades de generación de voz en off de HeyGen para una voz de marca consistente.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Incorporación de Empleados.
Aprovecha la AI para crear vídeos de bienvenida atractivos que mejoren la comprensión y retención de información crítica por parte de los nuevos empleados.
Escala la Producción de Contenido de Bienvenida.
Produce más vídeos de bienvenida atractivos con avatares de AI para formar y alcanzar eficientemente a todos los nuevos empleados a nivel global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de bienvenida atractivos para nuevos empleados?
HeyGen simplifica la creación de vídeos de bienvenida atractivos aprovechando avatares de AI realistas y tecnología avanzada de texto a vídeo. Puedes transformar fácilmente tu guion en un vídeo pulido para nuevos empleados, asegurando una experiencia consistente y personalizada para cada empleado.
¿Es HeyGen adecuado para equipos de RRHH que buscan simplificar la creación de vídeos para la formación de bienvenida?
¡Absolutamente! HeyGen está diseñado para una experiencia amigable para principiantes, permitiendo a los equipos de RRHH simplificar la creación de vídeos para la formación de bienvenida. Puedes comenzar rápidamente con plantillas de bienvenida profesionales y personalizar fácilmente tu vídeo para mantener la consistencia de la marca y ofrecer experiencias de vídeo atractivas.
¿Qué hace de HeyGen una plataforma de vídeo AI efectiva para crear incorporaciones personalizadas de empleados a gran escala?
HeyGen se destaca como una plataforma de vídeo AI al usar contenido de vídeo auténtico y potenciado por AI para producir experiencias de incorporación de vídeo personalizadas y de alta calidad. Nuestros avatares de AI y capacidades de texto a vídeo te permiten generar contenido pulido de manera eficiente, permitiéndote crear incorporaciones de vídeo a gran escala sin comprometer la calidad.
¿Puede HeyGen ayudar a personalizar mis vídeos de bienvenida con elementos creativos únicos?
Sí, HeyGen ofrece herramientas robustas para personalizar tus vídeos de bienvenida con varios elementos creativos. Puedes seleccionar entre plantillas y escenas profesionales, incorporar controles de marca como logotipos y colores, y ajustar los detalles del guion para asegurar que tu contenido de vídeo auténtico y potenciado por AI refleje verdaderamente la cultura de tu empresa.