Creador de Guías de Introducción con Avatares: Optimiza la Formación de Empleados

Automatiza y personaliza la introducción de nuevos empleados con avatares de AI atractivos, asegurando una experiencia de formación consistente y profesional.

Crea un vídeo de introducción profesional y motivador de 45 segundos para equipos de RRHH, con una estética visual moderna y limpia, utilizando los avatares de AI de HeyGen y plantillas diversas para optimizar la experiencia de los nuevos empleados.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Descubre cómo automatizar la formación de introducción con un vídeo dinámico e informativo de 60 segundos impulsado por AI para propietarios de pequeñas empresas, usando gráficos animados atractivos, un tono amigable y la función de texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente guías completas para nuevos empleados.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo pulido y personalizado de 30 segundos diseñado para formadores corporativos, destinado a personalizar el contenido para la integración de empleados, mostrando diversos avatares de AI, discurso natural y aprovechando la personalización flexible de avatares de HeyGen para que los nuevos miembros del equipo se sientan realmente bienvenidos.
Prompt de Ejemplo 3
Mejora las experiencias de vídeo atractivas de tu fuerza laboral global con un vídeo inclusivo y profesional de 90 segundos para corporaciones internacionales, demostrando capacidades multilingües, branding consistente y utilizando la generación de voz en off de HeyGen para una traducción fluida y comunicación clara en diferentes regiones.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Guías de Introducción con Avatares

Crea sin esfuerzo vídeos de introducción atractivos y personalizados para nuevos empleados utilizando avatares de AI y herramientas intuitivas, asegurando una experiencia de bienvenida consistente y profesional.

1
Step 1
Selecciona Tu Avatar de AI
Comienza eligiendo de una diversa biblioteca de avatares de AI para representar visualmente tu guía de introducción.
2
Step 2
Crea Vídeo a partir de Guión
Transforma tu contenido escrito de introducción directamente en vídeo usando nuestra potente función de texto a vídeo desde guión.
3
Step 3
Aplica Branding y Subtítulos
Mejora el alcance y la accesibilidad de tu vídeo añadiendo automáticamente subtítulos y leyendas completas.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de introducción con AI y expórtalo fácilmente en varios formatos de aspecto para compartirlo sin problemas en diferentes plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Escala y Estandariza la Formación de Introducción

.

Produce eficientemente una biblioteca consistente de vídeos de introducción para todos los nuevos empleados, asegurando una introducción uniforme y de alta calidad a la empresa.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la experiencia de introducción para nuevos empleados?

HeyGen permite a los equipos de RRHH crear experiencias de vídeo atractivas utilizando avatares de AI para nuevos empleados, transformando los vídeos de introducción tradicionales. Esta plataforma de creación de vídeos con AI ayuda a personalizar el contenido, haciendo que el proceso de integración sea más impactante y memorable.

¿Qué hace de HeyGen una plataforma efectiva de creación de vídeos con AI para equipos de RRHH?

HeyGen empodera a los equipos de RRHH para automatizar la formación de introducción con avatares de AI realistas y capacidades de texto a vídeo, asegurando la consistencia de la marca. Su plataforma intuitiva hace que la creación de guiones a vídeos sea eficiente, ahorrando tiempo y recursos significativos.

¿Puede HeyGen personalizar avatares de AI y personalizar contenido para diversas necesidades de introducción?

Sí, HeyGen ofrece personalización flexible de avatares, permitiéndote adaptar avatares de AI y personalizar contenido para satisfacer requisitos específicos de introducción para varios roles o fuerzas laborales globales. Esto asegura una experiencia consistente pero adaptada en toda la organización.

¿HeyGen admite múltiples idiomas para fuerzas laborales globales en vídeos de introducción con AI?

Absolutamente. HeyGen admite la traducción de vídeos y la generación de discurso natural en múltiples idiomas, lo que lo hace ideal para crear vídeos de introducción inclusivos con AI para fuerzas laborales globales. También ofrece subtítulos automáticos para mejorar la accesibilidad.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo