Dirigido a equipos de RRHH, este vibrante vídeo de 45 segundos debe mostrar la creación sin esfuerzo de un "creador de listas de verificación de incorporación AI" utilizando HeyGen. El estilo visual debe ser moderno y enérgico, empleando cortes rápidos y transiciones dinámicas, mientras una voz en off profesional y animada impulsa la narrativa. Demostrará el poder de "Texto a vídeo desde guion" para generar instantáneamente contenido atractivo, completo con diversos "avatares AI" explicando cada paso del proceso de incorporación.

Generar Vídeo