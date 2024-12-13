Creador de Listas de Verificación de Incorporación AI: Configuración de Empleados sin Esfuerzo

Aumenta el compromiso de los nuevos empleados y agiliza la incorporación visual con avatares AI personalizados.

Dirigido a equipos de RRHH, este vibrante vídeo de 45 segundos debe mostrar la creación sin esfuerzo de un "creador de listas de verificación de incorporación AI" utilizando HeyGen. El estilo visual debe ser moderno y enérgico, empleando cortes rápidos y transiciones dinámicas, mientras una voz en off profesional y animada impulsa la narrativa. Demostrará el poder de "Texto a vídeo desde guion" para generar instantáneamente contenido atractivo, completo con diversos "avatares AI" explicando cada paso del proceso de incorporación.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo amistoso e instructivo de 60 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de RRHH, ilustrando cómo los "vídeos de incorporación" impulsados por HeyGen pueden revolucionar la experiencia para los "nuevos empleados". El estilo visual debe ser cálido y acogedor, quizás con elementos animados junto a imágenes reales, con una "generación de voz en off" reconfortante y clara. Destaca cómo "Plantillas y escenas" simplifican el proceso de creación, permitiendo a los usuarios producir contenido de calidad profesional que hace que los nuevos empleados se sientan bienvenidos e informados desde el primer día.
Prompt de Ejemplo 2
Para profesionales de RRHH y L&D de empresas, diseña un elegante vídeo de 30 segundos para resaltar la sofisticada personalización de "avatares AI" dentro de HeyGen, permitiendo "personalización específica por rol" para cualquier lista de verificación de incorporación. Visualmente, apunta a un aspecto altamente profesional con gráficos limpios y animaciones suaves, subrayado por música de fondo sofisticada y una voz segura y autoritaria. El vídeo debe demostrar cómo "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" asegura que estos vídeos personalizados mantengan una fidelidad perfecta en todas las plataformas internas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un dinámico vídeo de 45 segundos dirigido a profesionales de RRHH que buscan eficiencia, ilustrando cómo HeyGen facilita la "incorporación visual" para una "lista de tareas completa". El estilo visual debe ser claro, enérgico y visualmente rico, incorporando una variedad de metraje B-roll y texto vibrante en pantalla, con música de fondo atractiva e informativa. Muestra cómo la "Biblioteca de medios/soporte de stock" enriquece el contenido y cómo los "Subtítulos/captions" aseguran accesibilidad y claridad para cada nuevo empleado.
step preview
Copia el prompt
step preview
Pega en el cuadro de Creación
step preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Listas de Verificación de Incorporación con Avatares

Agiliza tu proceso de incorporación de empleados creando listas de verificación atractivas y personalizadas con avatares AI, asegurando que los nuevos empleados tengan una guía visual y completa.

1
Step 1
Crea Tu Lista de Verificación de Incorporación
Comienza construyendo una lista completa de tareas para tus nuevos empleados. Utiliza una "plantilla de lista de verificación" predefinida o diseña una personalizada para estructurar eficazmente su recorrido de incorporación.
2
Step 2
Selecciona y Personaliza Tu Avatar AI
Mejora tu lista de verificación con una guía virtual atractiva. Elige de una diversa galería de "avatares AI" y personaliza su apariencia y voz para representar perfectamente tu marca.
3
Step 3
Añade Guiones para Explicaciones en Vídeo
Para cada paso en tu lista de verificación, proporciona un guion. Nuestra plataforma usará "Texto a vídeo desde guion" para crear "vídeos de incorporación" claros y atractivos, transformando tareas estáticas en guías visuales dinámicas.
4
Step 4
Exporta Tu Guía de Incorporación Visual
Concluye exportando tu lista de verificación completa como una experiencia de "Incorporación visual" convincente. Comparte esta guía personalizada e interactiva con tus nuevos empleados para un comienzo sin problemas y memorable.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Mensajes de Bienvenida para la Incorporación

.

Utiliza avatares AI para entregar mensajes de bienvenida inspiradores e introducir la cultura de la empresa, fomentando un comienzo positivo para los nuevos empleados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear experiencias de incorporación visual atractivas?

HeyGen permite a los equipos de RRHH crear vídeos de incorporación visualmente atractivos para nuevos empleados utilizando avatares AI personalizables y texto a vídeo desde un guion. Esto transforma el proceso de incorporación de empleados en una experiencia visual dinámica y memorable.

¿Qué papel juegan los vídeos impulsados por AI en un creador de listas de verificación de incorporación AI?

HeyGen integra vídeos impulsados por AI directamente en tu lista de verificación de incorporación, transformando listas estáticas en guías visuales interactivas e informativas. Esto agiliza la entrega de información y tareas esenciales para los nuevos empleados dentro de una lista de tareas completa.

¿Puedo personalizar los vídeos de incorporación y los avatares AI con la identidad de mi marca?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote personalizar avatares AI, plantillas y escenas con el logo y colores de tu empresa. Esto asegura una experiencia de marca consistente y profesional a lo largo de la incorporación de empleados.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de una lista de verificación de incorporación completa?

La plataforma intuitiva de creación de vídeos de HeyGen te ayuda a construir sin esfuerzo una lista de verificación de incorporación atractiva transformando tus listas de tareas en vídeos dinámicos. Simplifica el proceso, haciendo fácil crear una guía clara y paso a paso para los nuevos empleados.

