Creador de Listas de Verificación de Incorporación AI: Configuración de Empleados sin Esfuerzo
Aumenta el compromiso de los nuevos empleados y agiliza la incorporación visual con avatares AI personalizados.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo amistoso e instructivo de 60 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de RRHH, ilustrando cómo los "vídeos de incorporación" impulsados por HeyGen pueden revolucionar la experiencia para los "nuevos empleados". El estilo visual debe ser cálido y acogedor, quizás con elementos animados junto a imágenes reales, con una "generación de voz en off" reconfortante y clara. Destaca cómo "Plantillas y escenas" simplifican el proceso de creación, permitiendo a los usuarios producir contenido de calidad profesional que hace que los nuevos empleados se sientan bienvenidos e informados desde el primer día.
Para profesionales de RRHH y L&D de empresas, diseña un elegante vídeo de 30 segundos para resaltar la sofisticada personalización de "avatares AI" dentro de HeyGen, permitiendo "personalización específica por rol" para cualquier lista de verificación de incorporación. Visualmente, apunta a un aspecto altamente profesional con gráficos limpios y animaciones suaves, subrayado por música de fondo sofisticada y una voz segura y autoritaria. El vídeo debe demostrar cómo "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" asegura que estos vídeos personalizados mantengan una fidelidad perfecta en todas las plataformas internas.
Crea un dinámico vídeo de 45 segundos dirigido a profesionales de RRHH que buscan eficiencia, ilustrando cómo HeyGen facilita la "incorporación visual" para una "lista de tareas completa". El estilo visual debe ser claro, enérgico y visualmente rico, incorporando una variedad de metraje B-roll y texto vibrante en pantalla, con música de fondo atractiva e informativa. Muestra cómo la "Biblioteca de medios/soporte de stock" enriquece el contenido y cómo los "Subtítulos/captions" aseguran accesibilidad y claridad para cada nuevo empleado.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación de Nuevos Empleados con AI.
Aumenta el compromiso y mejora las tasas de retención para nuevos empleados creando vídeos de incorporación dinámicos liderados por avatares.
Agiliza el Contenido de Incorporación.
Produce eficientemente un alto volumen de vídeos de incorporación atractivos, haciendo accesibles listas de verificación completas para todos los nuevos empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear experiencias de incorporación visual atractivas?
HeyGen permite a los equipos de RRHH crear vídeos de incorporación visualmente atractivos para nuevos empleados utilizando avatares AI personalizables y texto a vídeo desde un guion. Esto transforma el proceso de incorporación de empleados en una experiencia visual dinámica y memorable.
¿Qué papel juegan los vídeos impulsados por AI en un creador de listas de verificación de incorporación AI?
HeyGen integra vídeos impulsados por AI directamente en tu lista de verificación de incorporación, transformando listas estáticas en guías visuales interactivas e informativas. Esto agiliza la entrega de información y tareas esenciales para los nuevos empleados dentro de una lista de tareas completa.
¿Puedo personalizar los vídeos de incorporación y los avatares AI con la identidad de mi marca?
¡Absolutamente! HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote personalizar avatares AI, plantillas y escenas con el logo y colores de tu empresa. Esto asegura una experiencia de marca consistente y profesional a lo largo de la incorporación de empleados.
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de una lista de verificación de incorporación completa?
La plataforma intuitiva de creación de vídeos de HeyGen te ayuda a construir sin esfuerzo una lista de verificación de incorporación atractiva transformando tus listas de tareas en vídeos dinámicos. Simplifica el proceso, haciendo fácil crear una guía clara y paso a paso para los nuevos empleados.