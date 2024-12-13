Produce un vídeo de bienvenida de 60 segundos para nuevos empleados, dirigido a departamentos de RRHH y equipos de adquisición de talento, mostrando cómo crear vídeos de incorporación personalizados con IA que reflejen la marca personalizada de tu empresa. El estilo visual debe ser profesional y acogedor, con avatares de IA diversos guiando a los nuevos empleados en sus primeros pasos, acompañados de una voz en off clara y amigable. Utiliza los avatares de IA de HeyGen y las ricas Plantillas y escenas para agilizar este proceso, haciendo que cada nuevo empleado se sienta valorado desde el primer día.

