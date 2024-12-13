Generador de Listas de Verificación de Incorporación con Avatares: Optimiza Nuevas Contrataciones
Crea planes de incorporación atractivos y personalizados para nuevas contrataciones. Nuestros avatares de IA automatizan la formación, haciendo que la incorporación de empleados sea fluida.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo instructivo de 45 segundos para profesionales de RRHH y gerentes de equipo, detallando cómo aprovechar un generador de listas de verificación de incorporación para crear planes de incorporación personalizados. Este vídeo debe adoptar un estilo visual moderno y limpio con un narrador amigable e informativo, guiando a los espectadores a través de los pasos para generar una lista de verificación personalizada. Destaca la simplicidad de usar la función de Texto a vídeo de HeyGen desde el guion y su potente generación de Voz en off para producir rápidamente estas guías esenciales.
Desarrolla un vídeo promocional dinámico de 30 segundos dirigido a especialistas en Aprendizaje y Desarrollo y generalistas de RRHH, demostrando cómo transformar documentos obsoletos en experiencias de vídeo atractivas. La estética visual debe ser enérgica y positiva, con cortes rápidos entre gráficos animados y metraje de archivo relevante, todo acompañado de música de fondo animada. Enfatiza el amplio soporte de la Biblioteca de medios/stock de HeyGen y los Subtítulos/captions automáticos para garantizar la accesibilidad y el impacto de tus materiales de incorporación actualizados.
Diseña un vídeo tutorial de 90 segundos para propietarios de pequeñas empresas y administradores de RRHH, ilustrando la facilidad de crear formularios de listas de verificación de incorporación de empleados completos utilizando plantillas impulsadas por IA. Este vídeo necesita un estilo visual fácil de usar, paso a paso, con una voz calmada y tranquilizadora, guiando a los usuarios a través de la personalización de sus listas de verificación. Muestra las Plantillas y escenas flexibles de HeyGen y su capacidad de redimensionamiento y exportación de Aspecto, asegurando que el vídeo final se vea genial en cualquier plataforma.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso y la Retención de la Formación con IA.
Mejora el compromiso y la retención de la formación de incorporación de empleados utilizando vídeos dinámicos impulsados por IA.
Crea Más Cursos y Llega a Más Aprendices en Todo el Mundo.
Desarrolla y distribuye módulos de incorporación extensos y planes personalizados de manera más eficiente a todas las nuevas contrataciones.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de incorporación con IA atractivos para nuevos empleados?
HeyGen te permite producir vídeos de incorporación con IA altamente atractivos, presentando avatares de IA realistas a partir de un guion simple, transformando contenido estándar en experiencias cautivadoras para nuevos empleados. Esto asegura un viaje de incorporación memorable y personalizado, mejorando la incorporación de empleados.
¿HeyGen admite la personalización de marca para vídeos de incorporación de empleados?
Sí, HeyGen ofrece controles completos de personalización de marca, permitiéndote integrar el logotipo de tu empresa, colores y elementos visuales específicos en tus plantillas impulsadas por IA para una experiencia de incorporación de empleados consistente y profesional. Esto asegura que cada vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.
¿Qué beneficios ofrece HeyGen para automatizar la formación de incorporación?
HeyGen optimiza significativamente el proceso de entrega de formación de incorporación al permitir la creación y actualización rápida de contenido de vídeo con avatares de IA, llevando a planes de incorporación personalizados más eficientes y escalables. Puedes automatizar la entrega de contenido de formación de incorporación, ahorrando valioso tiempo de RRHH.
¿Puede HeyGen ayudar a generar o actualizar materiales de listas de verificación de incorporación?
Aunque HeyGen se centra principalmente en la creación de vídeos con IA, sus versátiles plantillas de vídeo y la facilidad de actualización de contenido pueden complementar tus materiales de listas de verificación de incorporación existentes al añadir componentes visuales dinámicos. Esto facilita la actualización de materiales de incorporación y proporciona explicaciones en vídeo atractivas para cada paso.