Imagina un vídeo explicativo de 30 segundos diseñado para gerentes de producto y equipos de éxito del cliente, demostrando cómo los asistentes virtuales pueden mejorar las interacciones iniciales con los clientes. La estética debe ser amigable y servicial, con un visual limpio y moderno y una locución acogedora. Enfatiza la generación de locuciones de HeyGen para crear conversaciones cálidas y personalizadas, asegurando que tu portavoz en vídeo guíe claramente a los usuarios a través de las características del producto o consultas comunes con facilidad.
Desarrolla un vídeo de marketing convincente de 60 segundos para propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing, ilustrando el poder de un generador de avatares de IA para la creación de contenido. Este vídeo necesita un estilo visual dinámico y atractivo acompañado de un audio animado y persuasivo. Muestra las extensas plantillas y escenas de HeyGen y cómo el soporte de la biblioteca de medios/stock puede ayudar a producir rápidamente vídeos de marketing profesionales que capturen la atención y fomenten el compromiso.
Elabora un vídeo de formación de 50 segundos dirigido a empresas globales y creadores de e-learning, ilustrando la integración perfecta del soporte multilingüe para asistentes virtuales. El vídeo debe adoptar un estilo visual global e inclusivo y mantener un tono de audio profesional y accesible. Destaca los avatares de IA de HeyGen y la funcionalidad de convertir texto en vídeo desde un guion para producir sin esfuerzo vídeos de formación en múltiples idiomas, haciendo que los complejos procesos de incorporación sean comprensibles universalmente.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Asistentes de Incorporación con Avatares

Crea sin esfuerzo asistentes virtuales atractivos y potenciados por IA para optimizar tus procesos de incorporación y mejorar la experiencia de los nuevos empleados con interacciones personalizadas y similares a las humanas.

1
Step 1
Elige tu Avatar de IA
Selecciona de una diversa biblioteca de nuestros avatares de IA de alta calidad para representar tu marca e involucrar a los nuevos empleados con interacciones similares a las humanas.
2
Step 2
Añade tu Guion de Incorporación
Introduce tu contenido de incorporación como texto, y nuestra potente función de convertir texto en vídeo desde un guion dará vida al mensaje de tu asistente, optimizando los procesos de incorporación.
3
Step 3
Aplica Personalizaciones y Voz
Aprovecha la generación avanzada de locuciones para personalizar la entrega de tu asistente, asegurando presentaciones atractivas e interactivas adaptadas para conversaciones personalizadas.
4
Step 4
Exporta tu Asistente Virtual
Finaliza tu asistente de incorporación con avatar y utiliza nuestras opciones de exportación flexibles para desplegar tus asistentes virtuales sin problemas a través de varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Experiencias de Bienvenida Inspiradoras

Elabora vídeos de bienvenida motivadores y atractivos utilizando avatares de IA para conectar instantáneamente con nuevos miembros del equipo y transmitir la cultura de la empresa.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros procesos de incorporación con avatares de IA?

HeyGen te permite crear avatares de IA atractivos que actúan como asistentes virtuales, optimizando tus procesos de incorporación al ofrecer información consistente y personalizada. Esto asegura una introducción más eficiente e impactante para nuevos empleados o clientes.

¿Qué hace de HeyGen un generador de avatares de IA efectivo para la creación de contenido diverso?

HeyGen es un potente generador de avatares de IA que permite a los usuarios producir rápidamente avatares profesionales similares a humanos para diversas necesidades. Desde capacidades de texto a vídeo hasta una amplia personalización, simplifica la creación de contenido para vídeos de marketing, vídeos de formación y más.

¿HeyGen admite la creación de vídeos multilingües para soporte al cliente global?

Sí, HeyGen ofrece un sólido soporte multilingüe, permitiéndote crear avatares de IA que hablen varios idiomas. Esta capacidad es esencial para ofrecer un soporte al cliente inclusivo y efectivo o para expandir tu alcance globalmente.

¿De qué maneras pueden utilizarse los avatares de IA de HeyGen más allá de los roles tradicionales de portavoz en vídeo?

Los avatares de IA de HeyGen son altamente versátiles, sirviendo no solo como portavoces en vídeo atractivos, sino también para presentaciones interactivas, conversaciones personalizadas y vídeos de marketing dinámicos. Empoderan a las empresas para comunicarse más efectivamente a través de numerosas plataformas e integrarse con CRM para un compromiso dirigido.

