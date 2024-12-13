Crea un vídeo convincente de 30 segundos dirigido a aspirantes a influencers de redes sociales y constructores de marcas personales. Este vídeo debe demostrar visualmente el proceso sin esfuerzo de diseñar un 'avatar personal' único utilizando la función de 'avatares AI' de HeyGen, integrando 'Plantillas y escenas' dinámicas para personalizar su identidad digital. El estilo visual debe ser brillante y moderno, con transiciones suaves y una 'Generación de voz en off' enérgica y amigable que anime a los espectadores a liberar su creatividad.

