Crea un vídeo convincente de 45 segundos dirigido a posibles donantes y miembros de la comunidad, presentando una joven organización benéfica local y su misión principal. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para ofrecer una presentación cálida y amigable, empleando colores brillantes y un estilo de audio alentador. El vídeo debe explicar cómo la organización sin ánimo de lucro aborda una necesidad específica de la comunidad e incentivar la participación del espectador, aprovechando la capacidad de texto a vídeo desde el guion para una creación de contenido eficiente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un dinámico vídeo de reclutamiento de 30 segundos destinado a inspirar a nuevos voluntarios a unirse a una causa vital. Este vídeo explicativo debe contar con ediciones rápidas, música de fondo empoderadora y una locución clara generada a través de la generación de voz de HeyGen, destacando el impacto positivo inmediato del voluntariado. Visualmente, utiliza un estilo vibrante y orientado a la acción, construyendo sobre las diversas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente secuencias impactantes.
Prompt de Ejemplo 2
Para seguidores y simpatizantes existentes, se necesita una actualización informativa pero atractiva de 60 segundos en redes sociales, detallando el progreso y las aspiraciones futuras de una campaña específica de una organización sin ánimo de lucro. Un avatar AI personalizado debe anclar la narrativa, asegurando la consistencia de la marca, mientras que los subtítulos de HeyGen se muestran claramente para accesibilidad. El estilo visual debe ser profesional pero accesible, y el vídeo debe estar optimizado para varias plataformas utilizando el cambio de relación de aspecto y exportaciones.
Prompt de Ejemplo 3
Dirigido a posibles socios corporativos, se requiere un vídeo pulido de 40 segundos para mostrar la propuesta de valor única de una organización sin ánimo de lucro y su impacto comprobado. Esta pieza de campaña de marketing debe emplear una estética visual corporativa y confiable, complementada por una locución profesional de AI. Se debe utilizar el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para obtener visuales de fondo de alta calidad, con un avatar AI presentando con confianza los logros clave y los beneficios de la asociación.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Explicativos para ONGs con Avatares

Crea vídeos explicativos impactantes para tu ONG con avatares de AI, transformando guiones en historias visuales atractivas sin esfuerzo.

1
Step 1
Crea tu Guion Explicativo
Redacta tu mensaje para transmitir claramente la historia de tu ONG, utilizando el generador de guiones para estructurar tu contenido de manera efectiva para un vídeo explicativo.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de AI
Explora nuestro generador de avatares de AI para elegir un avatar de AI que mejor represente la voz y misión de tu ONG, asegurando un portavoz relatable y atractivo para tu vídeo.
3
Step 3
Personaliza tu Vídeo
Mejora la creación de vídeos para tu ONG añadiendo visuales, integrando una locución de AI y aplicando controles de marca para alinearse con la identidad de tu organización.
4
Step 4
Genera y Comparte
Finaliza tu proyecto, generando vídeos explicativos de alta calidad listos para ser publicados y compartidos en todas tus plataformas digitales para alcanzar una audiencia más amplia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira y Conecta con Audiencias

Crea vídeos poderosos y emocionales usando avatares de AI para motivar a donantes, voluntarios y difundir tu misión de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para campañas de concienciación de ONGs?

HeyGen es un avanzado generador de explicativos para ONGs que utiliza avatares de AI y tecnología de texto a vídeo para crear campañas de concienciación convincentes. Esta poderosa plataforma simplifica la creación de vídeos para ONGs, permitiendo a las organizaciones contar sus historias de manera efectiva sin requerir experiencia extensa en edición de vídeo.

¿Qué capacidades ofrece el generador de avatares de AI de HeyGen para contenido personalizado?

El generador de avatares de AI de HeyGen ofrece amplias opciones de personalización de avatares, permitiendo a los usuarios crear identidades digitales únicas para diversas aplicaciones. Ya sea para campañas de marketing, cursos de e-learning o comunicaciones internas, estos avatares de AI dan vida a contenido de vídeo personalizado.

¿Puede HeyGen ayudar a las empresas a producir rápidamente vídeos para redes sociales y marketing?

Absolutamente. HeyGen está diseñado para la creación rápida y escalable de vídeos, lo que lo hace ideal para campañas de redes sociales y marketing. Con su editor intuitivo de arrastrar y soltar y una rica selección de plantillas de vídeo, los usuarios pueden generar rápidamente activos listos para publicar.

¿Cómo convierte HeyGen un guion en un vídeo profesional con locución de AI?

HeyGen transforma tu guion escrito en un vídeo de alta calidad utilizando sus avanzadas capacidades de texto a vídeo y locución integrada de AI. Este proceso incluye subtítulos automáticos y soporta múltiples idiomas, asegurando una comunicación clara e impactante para cualquier mensaje.

