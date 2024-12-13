Creador de Vídeos con Narración de Avatar: Crea Vídeos de IA Atractivos

Transforma sin esfuerzo guiones en vídeos profesionales de calidad de estudio utilizando nuestra potente capacidad de texto a vídeo desde guion.

Crea un vídeo de lanzamiento de producto de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y equipos de marketing, mostrando una nueva función de software. El estilo visual debe ser moderno y dinámico, con gráficos en movimiento vibrantes y transiciones rápidas, acompañado de una banda sonora contemporánea y animada. Utiliza un avatar de IA amigable como portavoz digital para comunicar los beneficios clave, asegurando que la narración sea clara y entusiasta, para captar la atención y generar interés en la nueva oferta.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo explicativo informativo de 60 segundos para estudiantes o nuevos usuarios de un concepto complejo. El vídeo debe adoptar una estética visual limpia y minimalista con infografías animadas y superposiciones de texto fáciles de leer, complementado por una voz en off calmada y amigable que simplifique el tema. Esta será una forma efectiva de aprovechar un generador de texto a vídeo de IA, convirtiendo un guion detallado en una lección visual atractiva utilizando las plantillas listas para usar de HeyGen para un acabado pulido.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un anuncio de 15 segundos para redes sociales dirigido a un público general, quizás para una venta flash o recordatorio de evento. El estilo visual debe ser brillante y visualmente atractivo con ediciones rápidas y animaciones de texto llamativas, acompañado de una pista de música de fondo moderna y pegajosa. Despliega un avatar de IA parlante para transmitir el mensaje conciso directamente, asegurándote de usar la función de redimensionamiento y exportación de aspecto de HeyGen para optimizarlo para varias plataformas como Instagram Reels y TikTok.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de comunicación interna profesional de 45 segundos para empleados de la empresa, presentando una nueva política de recursos humanos o una actualización de la empresa. El estilo visual debe ser limpio y corporativo, con gráficos claros y profesionales y animaciones sutiles, con un tono serio pero accesible. Un enfoque de creación de vídeo con narración de avatar personalizado debe transmitir el mensaje con una voz autoritaria pero cálida, aprovechando la generación de voz en off de HeyGen para asegurar un audio consistente y de alta calidad en todos los anuncios internos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos con Narración de Avatar

Transforma sin esfuerzo tu texto en vídeos atractivos con avatares de IA realistas que narran tu mensaje con precisión e impacto.

1
Step 1
Selecciona tu Avatar de IA
Comienza eligiendo de una diversa biblioteca de avatares de IA realistas o creando un avatar personalizado para representar tu marca y mensaje.
2
Step 2
Añade tu Guion
Pega tu guion de texto, y nuestra IA generará automáticamente una voz en off de sonido natural y la sincronizará perfectamente con el avatar que hayas elegido.
3
Step 3
Mejora tu Escena
Eleva tu vídeo añadiendo visuales de fondo, música y elementos de marca utilizando nuestra rica biblioteca de medios y plantillas.
4
Step 4
Genera y Exporta
Produce tu vídeo de narración de avatar de alta calidad en varios formatos de aspecto y descárgalo para compartirlo inmediatamente en diferentes plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Formación y el Aprendizaje

.

Ofrece contenido de formación impactante y cursos utilizando narración de avatares de IA, mejorando el compromiso de los alumnos y la retención del conocimiento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de marketing creativo con avatares de IA?

HeyGen permite a los creadores producir vídeos de calidad de estudio utilizando avatares de IA parlantes y avatares personalizados, perfectos para vídeos de marketing atractivos. Sus características robustas incluyen voces en off profesionales y una amplia gama de plantillas, asegurando que tu contenido destaque.

¿Cuál es la capacidad principal de HeyGen como generador de vídeos de IA?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos de IA que transforma texto en vídeo, permitiendo a los usuarios crear vídeos dinámicos de avatares de IA a partir de un guion simple. Esta plataforma innovadora simplifica la producción de vídeos, haciéndola accesible y eficiente para diversas necesidades de comunicación.

¿Puede HeyGen crear versiones multilingües de vídeos?

Sí, HeyGen admite la creación de versiones multilingües para tus vídeos de avatares de IA, haciendo que tu contenido sea accesible globalmente. Puedes generar fácilmente voces en off en múltiples idiomas, asegurando que tu mensaje llegue a una audiencia más amplia de manera efectiva.

¿Qué tan rápido puedo crear un vídeo con narración de avatar usando HeyGen?

Con HeyGen, puedes producir rápidamente vídeos de narración de avatar de alta calidad, convirtiendo tu texto en presentaciones atractivas con un avatar de IA como portavoz de tu vídeo. La interfaz intuitiva y las plantillas listas para usar agilizan todo el proceso de creación, ahorrando tiempo significativo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo