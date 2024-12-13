Creador de Actualizaciones Mensuales con Avatar: Crea Vídeos Profesionales al Instante

Genera fácilmente actualizaciones personalizadas para inversores con avatares de AI realistas, entregando mensajes claros y consistentes cada mes.

Crea un vídeo de 1 minuto, animado y profesional, dirigido a propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing, demostrando cómo HeyGen simplifica la creación de contenido. El estilo visual debe ser limpio y moderno, mostrando varios plantillas y avatares de AI en acción, con una voz en off clara y amigable. Este vídeo destacará lo fácil que es generar vídeos de marketing atractivos usando el generador de avatares de AI de HeyGen y la capacidad de texto a vídeo desde un guion, transformando ideas escritas en visuales pulidos sin esfuerzo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo formal y confiable de 2 minutos dirigido a fundadores de start-ups y analistas financieros, ilustrando la eficiencia de crear actualizaciones para inversores con HeyGen. El estilo visual debe ser elegante y basado en datos, incorporando gráficos profesionales y transiciones suaves, acompañado de una generación de voz en off segura. Esta pieza detallará específicamente cómo el Creador de Actualizaciones para Inversores con Avatar agiliza los informes financieros, permitiendo una comunicación clara y concisa mejorada por la robusta función de subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo y dinámico de 90 segundos para equipos de contenido y creadores de e-learning, mostrando a HeyGen como la plataforma definitiva de creación de vídeos con AI para escalar la producción. El enfoque visual debe ser vibrante e instructivo, demostrando flujos de trabajo eficientes y el uso de la biblioteca de medios/soporte de stock para visuales diversos, con una voz enérgica. Este vídeo enfatizará la capacidad de HeyGen para la creación de contenido en masa, destacando cómo los equipos pueden producir numerosos módulos de formación o clips informativos rápidamente, completos con redimensionamiento de aspecto y exportaciones para varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo amigable y personalizado de 75 segundos dirigido a gerentes de producto y equipos de éxito del cliente, demostrando el poder de un creador de actualizaciones mensuales con avatar. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, presentando informes de vídeo personalizados entregados por avatares de AI, con una voz cálida y acogedora. Este prompt explorará cómo HeyGen permite la creación de actualizaciones personalizadas y recurrentes para partes interesadas o clientes, aprovechando los avatares de AI y la generación de voz en off para mejorar la comunicación y fomentar relaciones más sólidas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Actualizaciones Mensuales con Avatar

Crea sin esfuerzo actualizaciones mensuales profesionales y atractivas con avatares de AI, transformando tu texto en mensajes de vídeo convincentes para las partes interesadas.

1
Step 1
Elige Tu Avatar de AI
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de AI realistas para personalizar tu vídeo de actualización mensual, asegurando un presentador que se relacione con tu mensaje.
2
Step 2
Añade Tu Guion de Actualización
Simplemente pega tu texto de actualización mensual, y nuestra función de texto a vídeo generará voces en off de sonido natural y sincronización labial para tu avatar elegido.
3
Step 3
Aplica Tus Elementos de Marca
Refuerza la identidad de tu marca aplicando logos y colores personalizados directamente a tu vídeo, asegurando la consistencia de la marca en todas tus comunicaciones.
4
Step 4
Genera con Subtítulos Automáticos
Produce tu vídeo completo con subtítulos automáticos, haciendo que tus actualizaciones personalizadas sean accesibles y atractivas para todos los espectadores.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Rápidamente Comunicaciones Empresariales de Alto Impacto

Crea eficientemente comunicaciones y anuncios de vídeo pulidos con avatares de AI, perfectos para transmisiones mensuales internas o externas oportunas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo crea HeyGen vídeos de AI a partir de un guion?

HeyGen aprovecha la avanzada tecnología de generador de avatares de AI para transformar tus guiones escritos en vídeos atractivos. Nuestros avatares de AI realistas sincronizan los labios perfectamente con la narración generada por texto a voz, agilizando todo tu proceso de creación de vídeos.

¿Puede HeyGen ayudar con la creación de contenido en masa para marketing?

Absolutamente. HeyGen admite la creación eficiente de contenido en masa, permitiéndote generar múltiples informes de vídeo personalizados o varias versiones a partir de una sola plantilla. Esta función es ideal para escalar tu alcance de vídeo y mantener un mensaje consistente.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para la localización de vídeos?

HeyGen proporciona robustas capacidades técnicas para la localización, incluyendo soporte para múltiples idiomas tanto en texto a voz como en generación de voz en off. Nuestros avatares de AI pueden entregar tu mensaje con precisión, asegurando un alcance global y una comunicación efectiva.

¿Cómo puedo aplicar la identidad de mi marca usando la plataforma de vídeo de HeyGen?

HeyGen ofrece controles de marca integrales para asegurar que tus vídeos se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes integrar fácilmente tu logo, colores de marca preferidos y fuentes personalizadas en tus vídeos de AI, mejorando la consistencia y el reconocimiento en todo el contenido.

