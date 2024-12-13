Generador de Microaprendizaje con Avatares: Crea Cursos Atractivos Rápidamente

Mejora la retención del conocimiento con lecciones breves y atractivas, creadas fácilmente usando nuestros avanzados avatares de AI.

Crea un vídeo educativo de 1 minuto para profesionales de L&D, detallando la eficiencia técnica de un generador de microaprendizaje con avatares para la creación rápida de contenido. Este vídeo debe presentar un avatar profesional de AI entregando información clara en un estilo visual limpio y corporativo, demostrando cómo los avatares de AI de HeyGen y la generación de voz en off optimizan el desarrollo de módulos listos para la integración en LMS.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un tutorial de 45 segundos para diseñadores instruccionales, demostrando cómo HeyGen facilita la conversión rápida de 'texto a vídeo desde guion', enfatizando la integración fluida de su función de subtítulos/captions. Emplea un estilo visual dinámico e instructivo con ejemplos claros en pantalla, destacando cómo esta capacidad técnica apoya la creación rápida de 'paquetes SCORM' y asegura la accesibilidad a través de subtítulos automáticos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una demostración de 1 minuto y 30 segundos para gerentes de formación global, ilustrando los beneficios técnicos de la función de 'soporte multilingüe' de HeyGen para escalar 'vídeos de formación' a través de equipos diversos. El estilo visual debe ser profesional y con temática global, presentando diferentes avatares de AI entregando contenido en varios idiomas a través de generación de voz en off sin interrupciones, enfatizando la eficiencia de la plataforma.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla una presentación de 1 minuto para creadores de contenido de e-learning, demostrando cómo el 'soporte de biblioteca de medios/stock' de HeyGen combinado con 'Plantillas y escenas' puede elevar 'lecciones breves' a vídeos de alto impacto en 'calidad 4K'. El estilo visual debe ser nítido y atractivo, presentando metraje de stock dinámico y plantillas profesionales que subrayan la facilidad técnica de producir contenido de microaprendizaje pulido.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Microaprendizaje con Avatares

Produce rápidamente contenido de aprendizaje atractivo y breve utilizando avanzados avatares de AI y herramientas intuitivas para mejorar la retención del conocimiento.

1
Step 1
Elige Tu Avatar de AI
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI para representar a tus instructores o personajes. Esta potente función te permite crear contenido de microaprendizaje atractivo sin necesidad de presentadores reales.
2
Step 2
Introduce Tu Guion
Escribe o pega tu contenido de formación. Nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion animará automáticamente a tu avatar elegido para entregar tu mensaje, transformando tu texto en lecciones visuales atractivas.
3
Step 3
Mejora con Branding
Mantén una identidad de marca coherente utilizando controles de marca. Añade fácilmente el logotipo de tu empresa, colores preferidos y otros elementos visuales para alinear tus vídeos de microaprendizaje con tu estilo corporativo.
4
Step 4
Genera y Publica Tu Vídeo
Produce tu vídeo final de microaprendizaje con facilidad. Incluye automáticamente subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad y la retención del conocimiento, haciendo que tus lecciones breves estén listas para compartir en cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea rápidamente clips de vídeo de microaprendizaje atractivos

.

Produce rápidamente vídeos de microaprendizaje cautivadores y de formato corto con AI, perfectos para refrescar habilidades rápidamente o conceptos introductorios.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la generación de vídeos de AI a partir de un guion?

HeyGen permite a los usuarios convertir fácilmente guiones de texto en vídeos utilizando tecnología avanzada de generador de vídeos de AI. Puedes crear contenido atractivo con avatares de AI, generación precisa de voz en off y subtítulos automáticos, optimizando tu proceso de producción.

¿Puedo personalizar los avatares de AI y los elementos visuales en HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote personalizar avatares de AI y elementos de vídeo para mantener la coherencia de la marca. También puedes utilizar nuestra robusta biblioteca de medios para mejorar tus vídeos generados por AI.

¿Qué soporte multilingüe ofrece HeyGen para contenido global?

HeyGen admite la creación de contenido en múltiples idiomas para ayudarte a llegar a una audiencia global de manera efectiva. Nuestra plataforma cuenta con soporte multilingüe avanzado, incluyendo subtítulos/captions automáticos y diversas opciones de voz en off de AI, asegurando una amplia accesibilidad para tus vídeos de microaprendizaje de AI.

¿HeyGen admite exportaciones de vídeo de alta calidad e integración con LMS?

Sí, HeyGen asegura una salida profesional al admitir vídeos de calidad 4K para experiencias visuales nítidas. También puedes optimizar tus vídeos con redimensionamiento de relación de aspecto y facilitar la distribución sin problemas con la integración en LMS, haciendo de HeyGen una herramienta integral de vídeo de AI para aprendizaje y desarrollo.

