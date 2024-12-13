Generador de Vídeos Explicativos de Dispositivos Médicos con Avatar

Aprovecha nuestros avatares de IA para simplificar la formación en dispositivos médicos complejos y aumentar las ventas con vídeos explicativos atractivos.

Crea un vídeo explicativo de 30 segundos sobre un dispositivo médico dirigido a representantes de ventas de dispositivos médicos y equipos de marketing, con un avatar de IA como presentador experto. El estilo visual debe ser profesional y limpio, mientras que el audio debe tener un tono autoritario pero atractivo. Utiliza la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para generar sin problemas el diálogo del presentador a partir de tu contenido escrito.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 45 segundos diseñado para profesionales de la salud, como médicos y enfermeras, para simplificar procedimientos médicos complejos o funcionalidades de productos. El estilo visual y de audio debe ser moderno, informativo y tranquilizador, utilizando gráficos fáciles de entender. Aprovecha las extensas Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una narrativa convincente sin empezar desde cero.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 60 segundos que demuestre un proceso de generación de vídeo de principio a fin para una nueva herramienta de diagnóstico, específicamente para educadores médicos y formadores corporativos en la industria farmacéutica. El vídeo debe adoptar un estilo visual educativo y completo, complementado por una locución profesional y articulada, mejorada con Subtítulos/captions en pantalla. Asegúrate de generar una locución de alta calidad para ofrecer instrucciones y explicaciones claras.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo dinámico de 30 segundos para fundadores de startups e innovadores en el espacio de tecnología médica para presentar sus conceptos iniciales de productos, utilizando la creación de vídeo nativa de prompts. El estilo visual debe ser innovador y visualmente rico, incorporando metraje de archivo, con una voz enérgica y confiada guiando a la audiencia. Utiliza la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para encontrar visuales relevantes y su función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para optimizar para varias plataformas de presentación.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Explicativos de Dispositivos Médicos con Avatar

Crea sin esfuerzo vídeos explicativos de dispositivos médicos atractivos utilizando avatares de IA y tecnología de texto a vídeo, transformando información compleja en contenido claro y convincente.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu explicación detallada para el dispositivo médico. Nuestra funcionalidad de Texto a vídeo desde guion utiliza esta base para construir tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA
Elige entre una diversa galería de avatares de IA para que sea tu presentador. Esto atraerá visualmente a tu audiencia y transmitirá tu mensaje con claridad.
3
Step 3
Añade Medios y Escenas
Mejora tu vídeo explicativo de dispositivo médico integrando Plantillas y escenas relevantes, junto con visuales de apoyo de nuestra extensa biblioteca de medios.
4
Step 4
Genera y Exporta
Una vez satisfecho, genera tu vídeo explicativo final. Nuestra plataforma asegura una generación de vídeo de extremo a extremo sin problemas, lista para cualquier plataforma o propósito de formación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Acelera el Marketing de Dispositivos Médicos

.

Produce rápidamente vídeos de demostración de productos y explicativos de alto impacto con IA para mostrar eficazmente dispositivos médicos y potenciar los esfuerzos de marketing.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de IA atractivos?

El motor creativo de HeyGen permite a los usuarios transformar fácilmente guiones en vídeos de IA atractivos. Con una amplia selección de Plantillas y escenas y avatares de IA realistas, agiliza el proceso de generación de vídeo de principio a fin, de texto a vídeo.

¿Puede HeyGen personalizar vídeos explicativos para que coincidan con identidades de marca específicas?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiendo a los usuarios incorporar sus logotipos y colores de marca. Esto asegura que cada vídeo explicativo entregue mensajes personalizados con visuales vibrantes, perfectamente alineados con el estilo único de tu marca.

¿Qué capacidades ofrece HeyGen para crear vídeos de IA multilingües?

HeyGen admite la creación de vídeos de IA multilingües a través de tecnología avanzada de voz de IA y generación robusta de locuciones. También incluye Subtítulos/captions automáticos, lo que facilita la producción de contenido para audiencias globales diversas.

¿Cómo puede HeyGen transformar contenido existente como PDFs y PPTs en presentaciones de vídeo dinámicas?

HeyGen ofrece características innovadoras para convertir PDFs o PPTs existentes en presentaciones de vídeo dinámicas. Esta capacidad, combinada con la creación de vídeo nativa de prompts, permite el desarrollo rápido de varios contenidos, incluidos vídeos de demostración de productos y vídeos de formación convincentes.

