Convierte tus ideas en vídeos de marketing atractivos al instante usando nuestra potente función de texto a vídeo desde guion.

Crea un vídeo explicativo de producto de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y a profesionales de marketing B2B, mostrando cómo un creador de vídeos de marketing con avatares puede simplificar la creación de contenido. El estilo visual debe ser profesional y limpio, utilizando gráficos nítidos para resaltar los beneficios clave, acompañado de una voz en off confiada y amigable generada con la función de generación de voz en off de HeyGen, presentando un avatar de IA diverso para transmitir el mensaje de manera clara y efectiva.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una pieza de contenido de 30 segundos para redes sociales dirigida a gestores de redes sociales y creadores de contenido, ilustrando la facilidad de generar vídeos de marketing cortos e impactantes. El estilo visual debe ser dinámico, colorido y rápido, utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen para una configuración rápida, con música de fondo animada y Subtítulos/captions prominentes para maximizar la accesibilidad y el compromiso en varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo informativo de 60 segundos para bloggers y educadores, demostrando cómo pueden transformar sin esfuerzo artículos escritos en contenido de vídeo atractivo utilizando un generador de vídeo de IA. El estilo visual debe ser minimalista y directo, centrándose en el avatar personalizado hablando en pantalla, con el guion proporcionado a través de la función de texto a vídeo de HeyGen para asegurar una entrega fluida y una presentación profesional.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo promocional de 40 segundos para agencias de marketing digital y equipos empresariales, destacando la versatilidad de los avatares de IA de HeyGen para campañas globales diversas. El estilo visual debe ser moderno y presentar un montaje rápido de diferentes avatares de IA en varios entornos, mejorado por el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para fondos ricos, demostrando el poder de la tecnología generadora de avatares de IA para representar cualquier identidad de marca.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Marketing con Avatares

Crea sin esfuerzo vídeos de marketing atractivos con avatares de IA y potentes herramientas de creación de vídeos, convirtiendo texto en contenido cautivador para tu audiencia.

1
Step 1
Selecciona tu Avatar de IA
Elige entre una diversa biblioteca de avatares de IA o crea tu avatar personalizado para representar tu marca en tus vídeos de marketing.
2
Step 2
Escribe tu Guion de Marketing
Introduce tu mensaje de marketing, y nuestra plataforma convertirá tu texto en voces en off de sonido natural utilizando tecnología avanzada de texto a vídeo.
3
Step 3
Mejora con Branding y Plantillas
Utiliza plantillas profesionales, añade tus elementos de marca e incorpora medios de nuestra biblioteca para perfeccionar el atractivo visual de tu vídeo.
4
Step 4
Genera y Comparte tu Vídeo
Con un solo clic, genera tu vídeo de marketing de alta calidad, listo para varias plataformas, haciendo que la creación de vídeos sea sencilla.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar Historias de Éxito de Clientes

.

Desarrolla testimonios en vídeo convincentes con avatares de IA, construyendo confianza y credibilidad al mostrar efectivamente los triunfos y experiencias positivas de los clientes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de marketing?

El generador de vídeos de IA de HeyGen permite a los profesionales del marketing crear vídeos de marketing atractivos con facilidad. Al aprovechar los avatares de IA y las capacidades de texto a vídeo, puedes producir contenido profesional y atractivo que capture la atención de tu audiencia.

¿HeyGen admite la creación de avatares de IA personalizados?

Sí, HeyGen ofrece funciones avanzadas para crear avatares personalizados, permitiéndote desarrollar representaciones digitales únicas para tu marca. Esta capacidad asegura que tu contenido de vídeo sea distintivo y resuene con tu mensaje específico.

¿Qué herramientas proporciona HeyGen para una creación de vídeos eficiente?

HeyGen ofrece un conjunto robusto de herramientas de creación de vídeos, incluyendo la conversión fluida de texto a vídeo y una amplia gama de plantillas. Estas características permiten una generación rápida de contenido y optimizan tu flujo de trabajo de producción.

¿Puedo usar HeyGen para generar contenido para redes sociales?

Absolutamente. El generador de vídeos de IA de HeyGen está optimizado para producir contenido dinámico para redes sociales, haciendo que sea sencillo crear vídeos atractivos para varias plataformas. Esto ayuda a mantener una fuerte presencia en línea y a conectar efectivamente con tu audiencia.

