Crea un vídeo de marketing convincente de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas que lanzan un nuevo producto digital. Este vídeo debe presentar un avatar de IA profesional y realista que entregue los beneficios clave y llamadas a la acción, manteniendo un estilo visual moderno y enérgico con una voz en off clara y atractiva. Utiliza los avatares de IA de HeyGen y la capacidad de texto a vídeo desde guion para producir eficientemente este impactante anuncio para tu solución de 'generador de vídeos de marketing con avatares'.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña una pieza de contenido dinámico de 30 segundos para redes sociales dirigida a los especialistas en marketing en redes sociales que buscan aumentar el compromiso. El vídeo debe ser visualmente atractivo con cortes rápidos, música de fondo animada y texto en pantalla audaz, demostrando lo fácil que es crear campañas cautivadoras. Aprovecha las extensas plantillas y escenas de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para adaptar rápidamente esta muestra de 'Plantillas de Vídeo' de alta energía a varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo informativo pero amigable de 60 segundos para startups tecnológicas que introducen una nueva función SaaS. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con un tono accesible en la voz en off y subtítulos sincronizados para asegurar claridad. Enfatiza la facilidad de crear vídeos de 'Avatar Personalizado' utilizando la generación de voz en off de HeyGen y las funciones de subtítulos/captions para explicar conceptos complejos de manera accesible, mostrando el poder de un 'Generador de Vídeos de IA'.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo promocional inspirador de 20 segundos diseñado para creadores de cursos en línea que buscan atraer más estudiantes. El vídeo necesita visuales vibrantes, un mensaje alentador entregado por un avatar de IA dinámico y música de fondo sutil para establecer un ambiente optimista. Aprovecha el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen y sus herramientas intuitivas de Creación de Avatares de IA para generar esta pieza atractiva, demostrando que la tecnología de 'Generador de Vídeos de Texto a IA' hace que la producción de vídeos sea sencilla.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Marketing con Avatares

Crea sin esfuerzo vídeos de marketing atractivos con avatares de IA realistas y potentes herramientas de edición, transformando tu mensaje en contenido convincente.

1
Step 1
Selecciona tu Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA realistas o crea uno personalizado para representar tu marca. Nuestro Generador de Avatares de IA da vida a tu portavoz digital.
2
Step 2
Introduce tu Guion de Marketing
Simplemente pega tu guion de marketing, y nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion sincronizará el discurso del avatar de IA con voces en off de sonido natural.
3
Step 3
Refina con el Editor de Vídeos de IA
Mejora tu vídeo con nuestro intuitivo Editor de Vídeos de IA. Personaliza fondos, añade elementos de marca e incorpora medios de nuestra completa biblioteca.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Final
Una vez que tu vídeo de marketing esté perfeccionado, utiliza nuestra función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para generarlo en formatos optimizados para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Testimonios de Clientes Convincente

.

Transforma historias de éxito de clientes en poderosos vídeos de avatares de IA que construyen confianza y demuestran valor de manera efectiva a clientes potenciales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la generación de mis vídeos de marketing creativos?

El avanzado Generador de Vídeos de IA de HeyGen te permite producir vídeos de marketing con avatares convincentes con avatares de IA realistas. Transforma fácilmente tus conceptos creativos en contenido impactante diseñado para captar la atención del público y llevar a cabo campañas exitosas.

¿Puedo desarrollar avatares de IA personalizados con HeyGen para mi marca?

Sí, HeyGen admite la Creación Avanzada de Avatares de IA, lo que te permite diseñar y personalizar actores de IA únicos que encarnen perfectamente la identidad de tu marca o mensaje específico. Esta función proporciona una flexibilidad inigualable para generar un rostro que se ajuste a tu visión creativa.

¿Qué tipo de contenido diverso puede ayudarme a crear el Generador de Vídeos de IA de HeyGen?

El potente Generador de Vídeos de IA de HeyGen es versátil, permitiendo la creación de una amplia gama de contenido creativo, incluyendo contenido dinámico para redes sociales, vídeos de productos cautivadores y animaciones explicativas atractivas. Utiliza nuestra extensa biblioteca de plantillas de vídeo y añade voces en off profesionales para obtener resultados pulidos y de alta calidad.

¿HeyGen ofrece un Generador de Vídeos de Texto a IA para una producción de contenido eficiente?

Absolutamente, HeyGen cuenta con un intuitivo Generador de Vídeos de Texto a IA que transforma sin problemas tus guiones escritos en contenido de vídeo convincente. Nuestro sofisticado Editor de Vídeos de IA agiliza todo el proceso de producción, haciendo que la creación de vídeos de alta calidad sea accesible y eficiente.

