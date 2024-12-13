Crea un vídeo convincente de 45 segundos dirigido a Gerentes de Recursos Humanos y Directores de Formación, demostrando cómo simplificar la formación en cumplimiento. El estilo visual debe ser profesional y limpio, con un avatar de IA amigable que presente actualizaciones clave de políticas con una voz en off clara y atractiva. Utiliza los avatares de IA de HeyGen y las capacidades de Texto a vídeo desde guion para mostrar la eficiencia de generar vídeos de formación en RRHH pulidos.

