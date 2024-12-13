Crea un vibrante vídeo de 45 segundos que muestre cómo una nueva campaña de marketing puede aprovechar un "generador de avatares AI" para producir rápidamente "creación de vídeos" atractivos. Este vídeo animado y profesional, dirigido a profesionales del marketing, debe contar con visuales brillantes, una voz en off clara y entusiasta, y demostrar la facilidad de seleccionar "Plantillas y escenas" con diversos "avatares AI" para dar vida a los conceptos al instante.

Generar Vídeo