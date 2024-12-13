Potencia la Formación con un Generador de Vídeos LMS con Avatares

Crea vídeos de formación atractivos más rápido con la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para un e-learning eficiente.

Produce un vídeo de formación convincente de 60 segundos para formadores corporativos y creadores de contenido de e-learning, con avatares de IA profesionales que explican conceptos complejos con voces en off claras y autoritarias. El estilo visual debe ser limpio y atractivo, utilizando la potente función de texto a vídeo de HeyGen para transformar eficientemente el material escrito en contenido educativo de alta calidad.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de marketing dinámico de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, mostrando un nuevo producto con avatares de IA realistas que transmiten un mensaje enérgico y persuasivo. La estética visual debe ser moderna y vibrante, mejorada por las diversas plantillas y escenas de HeyGen para captar la atención inmediata y transmitir eficazmente los beneficios del producto.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla una pieza de contenido educativo informativa de 45 segundos para educadores y creadores de cursos en línea, protagonizada por un presentador de IA amigable creado a través de la creación de avatares personalizados, impartiendo lecciones atractivas. El vídeo debe tener un estilo visual accesible e ilustrativo, complementado por la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para enriquecer la narrativa y hacer el aprendizaje más interactivo.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo cautivador de 90 segundos para equipos de comunicación global y empresas internacionales, demostrando el poder del soporte multilingüe al presentar un avatar de IA hablando fluidamente en varios idiomas, con subtítulos precisos. Este ejemplo de creación de contenido de vídeo debe emplear un estilo visual claro y profesional, aprovechando las robustas capacidades de generación de voces en off y subtítulos/captions de HeyGen para llegar eficazmente a una audiencia diversa.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos LMS con Avatares

Transforma sin esfuerzo tus guiones de formación en vídeos atractivos y profesionales con presentadores de IA realistas, perfectamente formateados para tu Sistema de Gestión de Aprendizaje.

1
Step 1
Crea tu Guion de Formación Atractivo
Comienza pegando o escribiendo tu contenido de formación directamente en nuestro editor intuitivo de texto a vídeo. Nuestra plataforma convierte instantáneamente tu guion en un vídeo dinámico, listo para una mayor personalización.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de IA
Elige entre una diversa biblioteca de avatares de IA realistas o crea tu propio presentador personalizado. Luego, combina tu avatar elegido con una voz en off de sonido natural, disponible en más de 120 idiomas, para transmitir tu mensaje de manera efectiva.
3
Step 3
Añade Visuales y Branding
Mejora tu vídeo con música de fondo, medios de stock de nuestra extensa biblioteca e integra el logo y los colores de tu marca. Utiliza nuestras plantillas preconstruidas para asegurar un aspecto profesional y coherente para tu contenido educativo.
4
Step 4
Exporta para una Integración Sin Problemas con el LMS
Finaliza tu vídeo con subtítulos automáticos para accesibilidad, luego expórtalo en la relación de aspecto óptima para tus necesidades. Tu vídeo de formación completado está ahora listo para una integración sin problemas en cualquier Sistema de Gestión de Aprendizaje.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Entrega de Contenido Educativo

Produce sin esfuerzo contenido educativo claro y conciso para diversos temas, mejorando la comprensión dentro de tu LMS.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear contenido de vídeo atractivo con avatares de IA?

HeyGen permite a los usuarios crear contenido de vídeo atractivo a gran escala utilizando avatares de IA realistas y capacidades de texto a vídeo. Puedes transformar guiones en vídeos profesionales con un presentador virtual en minutos, agilizando tu proceso de creación de contenido de vídeo.

¿Puedo personalizar los avatares de IA y sus entornos en HeyGen para mi marca?

Absolutamente. HeyGen permite una amplia personalización, lo que te permite crear avatares personalizados y adaptar sus atuendos y fondos para que coincidan con la estética de tu marca. Esto asegura que tu presentador virtual se alinee perfectamente con tus vídeos de marketing o contenido educativo.

¿Qué hace de HeyGen un generador de vídeos con avatares de IA ideal para la formación y el e-learning?

HeyGen se destaca como un generador de vídeos con avatares de IA ideal para la formación y el e-learning al permitir la creación de vídeos de formación atractivos con avatares de IA realistas. Puedes producir rápidamente contenido educativo e integrarlo con un LMS, haciendo el aprendizaje más dinámico y accesible.

¿Cómo facilita HeyGen la producción eficiente de vídeos para diversas necesidades de contenido?

HeyGen agiliza la creación de contenido de vídeo transformando texto en vídeo con facilidad, utilizando avatares de IA y una biblioteca de plantillas preconstruidas. Esta potente plataforma de vídeo de IA te permite generar rápidamente vídeos de marketing, contenido educativo y más, ayudándote a escalar la creación de contenido de manera eficiente.

