Creador de Vídeos de Aprendizaje con Avatar: Crea Formación Atractiva

Transforma el aprendizaje y desarrollo. Produce vídeos de formación profesional usando avatares de IA, sin necesidad de habilidades de edición.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional dinámico de 45 segundos para agencias creativas y gestores de marca, enfatizando el poder de los "avatares personalizados" y los "elementos de marca" consistentes en las campañas. Visualmente, el vídeo debe ser elegante y con marca, presentando varios avatares de IA profesionales interactuando en diversos "Plantillas y escenas", con una banda sonora profesional y animada. Muestra cómo los "avatares de IA" de HeyGen pueden integrarse sin problemas, asegurando que la identidad de la marca se mantenga fuerte en todos los resultados.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un fragmento instructivo de 30 segundos para creadores de cursos en línea y educadores, demostrando la rápida creación de "contenido corto y atractivo" utilizando la tecnología de "creador de vídeos de aprendizaje con avatar". El estilo visual debe ser limpio y didáctico, empleando un avatar de IA calmado y autoritario para impartir una lección concisa, acompañado de "Generación de voz en off" natural y "Subtítulos/captions" generados automáticamente. Este prompt destaca cómo HeyGen simplifica la creación de módulos de aprendizaje rápidos y digeribles.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo inspirador de 60 segundos dirigido a equipos de marketing y creadores de contenido, ilustrando la facilidad de "colaborar creativamente" en "vídeos de avatar" para distribución multiplataforma. El estilo visual debe ser rápido y visualmente rico, demostrando cómo diferentes miembros del equipo pueden contribuir a un solo proyecto, con transiciones enérgicas y una banda sonora contemporánea. Enfatiza la función de "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen, asegurando que un vídeo pueda adaptarse fácilmente a varios canales de redes sociales y campañas digitales.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Aprendizaje con Avatar

Transforma tu contenido de aprendizaje en lecciones de vídeo atractivas sin esfuerzo con avatares impulsados por IA, simplificando la creación de vídeos de formación y explicativos.

1
Step 1
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares públicos o sube un avatar personalizado para representar tu marca o mensaje. Esto aprovecha los poderosos avatares de IA de HeyGen.
2
Step 2
Añade Tu Guion de Aprendizaje
Pega tu material del curso o guion de aprendizaje directamente en la plataforma. Nuestra función de Texto a vídeo desde guion generará automáticamente voces en off realistas y sincronización labial.
3
Step 3
Aplica Marca y Visuales
Mejora tu vídeo con el logo de tu empresa, colores y música de fondo para mantener la consistencia de la marca. Utiliza controles de Marca completos (logo, colores) para un aspecto pulido.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de aprendizaje, eligiendo la relación de aspecto y configuraciones de calidad adecuadas. Exporta y comparte sin esfuerzo tus vídeos de formación de calidad profesional. Esto utiliza Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para la distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica temas médicos y mejora la educación en salud

Aclara información médica compleja, haciendo la educación en salud más accesible y efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la producción creativa de vídeos?

HeyGen transforma texto en vídeo utilizando avanzados avatares de IA y voces naturales, permitiéndote crear vídeos profesionales sin habilidades complejas de edición. Puedes generar rápidamente contenido corto y atractivo para varios proyectos creativos.

¿Qué elementos de marca puedo personalizar con HeyGen?

HeyGen empodera a los usuarios con controles de marca robustos, incluyendo la integración de tu logo y colores de marca directamente en tus vídeos de avatar. También puedes personalizar tus avatares y utilizar plantillas predefinidas para mantener una fuerte alineación de marca en todo tu contenido.

¿Puede HeyGen soportar estilos de vídeo diversos para diferentes proyectos creativos?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece una gama de estilos de animación y estilos de vídeo diversos adecuados para todo, desde vídeos explicativos hasta vídeos animados. La plataforma también facilita que los equipos colaboren creativamente en proyectos, asegurando resultados únicos.

¿Cómo mejoran los avatares de IA de HeyGen la narración creativa?

Los avatares realistas de HeyGen dan vida a tus guiones con expresiones realistas y capacidades de sincronización labial, permitiendo vídeos de avatar atractivos. Esta personalización avanzada impulsada por IA permite una comunicación visual única, atractiva y profesional, perfecta para la narración creativa.

