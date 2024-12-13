Creador de Actualizaciones de Liderazgo con Avatar: Entrega Actualizaciones Atractivas

Crea fácilmente vídeos profesionales de presentadores para actualizaciones de liderazgo impactantes utilizando texto a vídeo desde guion.

Imagina un vídeo de actualización de liderazgo interno de 45 segundos para todos los empleados, con un avatar profesional de IA que presenta anuncios clave de la empresa y perspectivas estratégicas. El estilo visual debe ser limpio y corporativo, acompañado de una voz en off clara y segura. Este vídeo aprovecha eficazmente los avatares de IA de HeyGen y la capacidad de Texto a vídeo desde guion para asegurar una comunicación interna coherente y atractiva.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo promocional dinámico de 30 segundos para redes sociales, dirigido a clientes potenciales interesados en soluciones innovadoras de IA. El estilo visual y de audio debe ser moderno, rápido y enérgico, mostrando la creación fluida de contenido atractivo. Utiliza las Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una narrativa cautivadora, destacando el poder de la creación de vídeos de IA para marketing y redes sociales.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla una introducción de módulo de e-learning de 60 segundos para nuevos empleados, explicando los valores de la empresa y los pasos de incorporación utilizando un avatar de IA amigable y personalizable. La estética visual debe ser accesible y educativa, con una voz alentadora e informativa. Las funciones de Generación de voz en off y Subtítulos/captions de HeyGen asegurarán claridad y accesibilidad para un e-learning y formación completos.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un mensaje de vídeo pulido de 50 segundos para partes interesadas externas y clientes clave, proporcionando una actualización trimestral del negocio de un portavoz digital. El estilo visual debe ser autoritario y confiable, con un tono de audio tranquilizador y profesional. Incorpora el soporte de la Biblioteca de medios/stock de HeyGen para mejorar visualmente el mensaje, permitiendo comunicaciones personalizadas con los clientes sin un tiempo de producción extenso.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Actualizaciones de Liderazgo con Avatar

Transforma tus actualizaciones de liderazgo en vídeos atractivos y profesionales con avatares de IA en solo cuatro sencillos pasos, asegurando una comunicación clara e impactante.

1
Step 1
Elige tu Avatar
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu mensaje de liderazgo, añadiendo un toque profesional y relatable a tus actualizaciones.
2
Step 2
Escribe tu Actualización
Introduce el texto de tu actualización de liderazgo, y nuestra plataforma usará Texto a vídeo desde guion para convertirlo en palabras habladas de manera natural para tu avatar elegido.
3
Step 3
Mejora tu Escena
Aplica tus controles de Branding, como logotipos y colores, e integra visuales de la biblioteca de medios para hacer que tu actualización sea visualmente atractiva y acorde a la marca.
4
Step 4
Genera tu Vídeo
Finaliza tu vídeo y utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para descargarlo en el formato perfecto para compartir a través de todos tus canales de comunicación.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea y Distribuye Actualizaciones Eficientemente

Desarrolla y difunde actualizaciones de liderazgo, anuncios de la empresa y e-learning de manera eficiente a todos los empleados a nivel global utilizando la creación de vídeos de IA.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos profesionales con avatares de IA?

HeyGen es un creador de vídeos de IA avanzado que aprovecha avatares de IA sofisticados y Texto a vídeo desde guion para producir vídeos profesionales de manera eficiente. Los usuarios pueden generar contenido de alta calidad, ideal para marketing y redes sociales, comunicación interna o e-learning y formación.

¿Puede HeyGen ayudar con la comunicación interna crítica como las actualizaciones de liderazgo?

Absolutamente. HeyGen es un excelente creador de actualizaciones de liderazgo con avatar, que te permite crear vídeos de liderazgo atractivos y mensajes de comunicación interna utilizando avatares de IA. Esto agiliza la incorporación de empleados y la formación corporativa, asegurando mensajes de vídeo consistentes y profesionales.

¿Qué tipo de opciones de personalización están disponibles para los avatares de IA de HeyGen?

El generador de avatares de IA de HeyGen ofrece una amplia personalización, permitiendo a los usuarios crear personas digitales únicas y personalizar la apariencia con varios Avatares de Estudio. Incluso puedes usar clonación de voz para mejorar la autenticidad de tus vídeos de presentadores para aplicaciones diversas como comunicaciones con clientes o habilitación de ventas.

¿Qué hace de HeyGen una plataforma versátil de creación de vídeos de IA para empresas?

HeyGen se destaca como una plataforma versátil de creación de vídeos de IA debido a sus características robustas, incluyendo Texto a vídeo desde guion, clonación de voz y soporte multilingüe. Esto permite a las empresas producir vídeos profesionales para diversas necesidades, desde marketing y redes sociales hasta servicio al cliente, con una eficiencia excepcional.

