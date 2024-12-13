Imagina un vídeo de actualización de liderazgo interno de 45 segundos para todos los empleados, con un avatar profesional de IA que presenta anuncios clave de la empresa y perspectivas estratégicas. El estilo visual debe ser limpio y corporativo, acompañado de una voz en off clara y segura. Este vídeo aprovecha eficazmente los avatares de IA de HeyGen y la capacidad de Texto a vídeo desde guion para asegurar una comunicación interna coherente y atractiva.

