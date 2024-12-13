Crea una sesión simulada de coaching de liderazgo de 60 segundos donde un avatar de AI guía a un usuario para mejorar sus habilidades de comunicación, enfocándose específicamente en la escucha activa. Este video está destinado a gerentes emergentes y utiliza un estilo visual profesional y empático con generación de voz en off clara para facilitar un juego de roles interactivo de coaching de AI.

Generar Vídeo