Imagina un vídeo de 45 segundos para miembros del equipo interno y partes interesadas, utilizando el "Generador de Actualizaciones de Liderazgo con Avatar" para ofrecer actualizaciones de liderazgo atractivas. El estilo visual debe ser profesional y moderno, con un avatar de IA transmitiendo un mensaje inspirador con una voz en off clara y autoritaria. Este vídeo mostrará cómo el liderazgo puede aprovechar los avatares de IA de HeyGen para una comunicación eficiente.

Generar Vídeo