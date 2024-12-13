Produce un vídeo de introducción de 60 segundos dirigido a nuevos empleados y gerentes de RRHH, demostrando cómo los 'avatares de IA' pueden simplificar la formación inicial. El estilo visual debe ser cálido y acogedor, presentando avatares diversos que expongan las políticas y cultura de la empresa, acompañado de una locución amigable y profesional generada sin esfuerzo usando la función 'Texto a vídeo desde guion' de HeyGen, asegurando un mensaje coherente en todos los 'vídeos de formación de IA' para nuevos empleados.

Generar Vídeo