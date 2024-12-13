Creador de Vídeos de Formación con Avatares para Vídeos de Formación de IA

Crea sin esfuerzo vídeos de formación para empleados cautivadores y aumenta el compromiso utilizando avatares de IA dinámicos.

Produce un vídeo de introducción de 60 segundos dirigido a nuevos empleados y gerentes de RRHH, demostrando cómo los 'avatares de IA' pueden simplificar la formación inicial. El estilo visual debe ser cálido y acogedor, presentando avatares diversos que expongan las políticas y cultura de la empresa, acompañado de una locución amigable y profesional generada sin esfuerzo usando la función 'Texto a vídeo desde guion' de HeyGen, asegurando un mensaje coherente en todos los 'vídeos de formación de IA' para nuevos empleados.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un atractivo 'vídeo de formación corporativa' de 45 segundos para especialistas de producto y equipos de ventas, mostrando las características de un nuevo producto usando un 'avatar personalizado'. La estética visual debe ser elegante y de alta tecnología, con gráficos nítidos y una locución confiada y entusiasta, mejorada con 'Subtítulos/captions' precisos para accesibilidad. Este vídeo destacará los puntos clave de venta, haciendo que el aprendizaje sea atractivo y memorable para la audiencia.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo instructivo conciso de 30 segundos para el personal de soporte técnico y usuarios finales, explicando una actualización de software compleja con un 'presentador de IA'. El estilo visual debe ser limpio y centrado en el tutorial, utilizando grabaciones de pantalla y animaciones claras, apoyado por una locución precisa e informativa. Aprovecha las 'Plantillas y escenas' de HeyGen para ensamblar rápidamente un 'vídeo de formación de IA' de aspecto profesional que simplifique conceptos técnicos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un persuasivo 'vídeo de formación para empleados' de 50 segundos dirigido a equipos globales y departamentos internacionales de RRHH, demostrando cómo los 'avatares de IA realistas que hablan' pueden ofrecer formación coherente en múltiples idiomas. El enfoque visual debe ser global e inclusivo, presentando avatares hablando diferentes idiomas, con 'Generación de locuciones' mostrando las capacidades multilingües. Este vídeo enfatizará la eficiencia y el alcance para 'vídeos de formación corporativa' en todo el mundo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación con Avatares

Crea sin esfuerzo vídeos de formación efectivos y atractivos impulsados por IA para tu equipo con avatares que hablan de manera realista, reduciendo el tiempo y los costos de producción.

1
Step 1
Selecciona tu Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA que hablan de manera realista o crea avatares personalizados para representar la identidad única de tu marca. Este primer paso utiliza nuestra poderosa tecnología de avatares de IA.
2
Step 2
Crea Contenido de Formación desde el Guion
Introduce tu contenido de formación como un guion. Nuestro potente editor de texto a vídeo animará instantáneamente a tu presentador de IA seleccionado, transformando el texto en visuales dinámicos para tus vídeos de formación de IA.
3
Step 3
Mejora con Marca y Subtítulos
Eleva tus vídeos de formación corporativa incorporando el logo y los colores de tu marca usando controles de marca dedicados. Genera automáticamente subtítulos precisos para mejorar la accesibilidad.
4
Step 4
Exporta Vídeos de Calidad de Estudio
Descarga tus vídeos de formación para empleados completados en varios formatos y relaciones de aspecto. Nuestras herramientas soportan el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones para adaptarse a cualquier plataforma, entregando resultados de calidad de estudio.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Materiales de Formación Complejos

.

Transforma conocimientos específicos del trabajo complejos en vídeos impulsados por IA claros y digeribles, haciendo que los temas complejos sean más fáciles de entender y dominar para los aprendices.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede el creador de avatares de IA de HeyGen mejorar la creatividad y el compromiso de mis vídeos de formación?

El creador de avatares de IA de HeyGen te permite crear vídeos de formación de IA dinámicos y atractivos con avatares de IA realistas que hablan. Puedes usar una variedad de avatares personalizados y presentadores de IA para entregar tu contenido, aumentando significativamente el compromiso del espectador y haciendo que tus vídeos de formación corporativa sean más memorables e impactantes.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para producir vídeos de formación corporativa de alta calidad, similares a los de un estudio?

HeyGen proporciona un editor de texto a vídeo integral con plantillas y escenas predefinidas, permitiéndote producir vídeos de calidad de estudio sin esfuerzo. Puedes aprovechar funciones como la generación de locuciones, una rica biblioteca de medios y controles de marca para crear vídeos de formación corporativa profesionales y visualmente atractivos.

¿Puedo personalizar los avatares de IA realistas que hablan de HeyGen para que se ajusten a mi marca en los vídeos de formación para empleados?

Absolutamente. HeyGen permite una personalización visual significativa, incluyendo la creación de avatares personalizados y la aplicación de controles de marca, para alinear perfectamente tus presentadores de IA con la estética de tu empresa. Esto asegura que tus vídeos de formación para empleados mantengan una apariencia coherente, profesional y acorde con la marca.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de transformar texto en vídeos de formación de IA atractivos con soporte multilingüe?

La plataforma de HeyGen agiliza la creación de contenido convirtiendo tu guion directamente en vídeos de formación de IA atractivos usando tecnología avanzada de texto a vídeo. Incluye subtítulos automáticos, generación de locuciones y un sólido soporte multilingüe, haciendo sencillo crear contenido de formación accesible y globalmente relevante para cualquier audiencia.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo