Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un atractivo 'vídeo de formación corporativa' de 45 segundos para especialistas de producto y equipos de ventas, mostrando las características de un nuevo producto usando un 'avatar personalizado'. La estética visual debe ser elegante y de alta tecnología, con gráficos nítidos y una locución confiada y entusiasta, mejorada con 'Subtítulos/captions' precisos para accesibilidad. Este vídeo destacará los puntos clave de venta, haciendo que el aprendizaje sea atractivo y memorable para la audiencia.
Desarrolla un vídeo instructivo conciso de 30 segundos para el personal de soporte técnico y usuarios finales, explicando una actualización de software compleja con un 'presentador de IA'. El estilo visual debe ser limpio y centrado en el tutorial, utilizando grabaciones de pantalla y animaciones claras, apoyado por una locución precisa e informativa. Aprovecha las 'Plantillas y escenas' de HeyGen para ensamblar rápidamente un 'vídeo de formación de IA' de aspecto profesional que simplifique conceptos técnicos.
Diseña un persuasivo 'vídeo de formación para empleados' de 50 segundos dirigido a equipos globales y departamentos internacionales de RRHH, demostrando cómo los 'avatares de IA realistas que hablan' pueden ofrecer formación coherente en múltiples idiomas. El enfoque visual debe ser global e inclusivo, presentando avatares hablando diferentes idiomas, con 'Generación de locuciones' mostrando las capacidades multilingües. Este vídeo enfatizará la eficiencia y el alcance para 'vídeos de formación corporativa' en todo el mundo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación.
Aprovecha la IA para crear vídeos de formación laboral dinámicos y atractivos que cautiven a los aprendices y mejoren la retención de conocimientos a largo plazo.
Escala la Formación y Alcanza Audiencias Globales.
Desarrolla eficientemente numerosos cursos de formación laboral con avatares de IA, haciéndolos accesibles a una fuerza laboral global más amplia en múltiples idiomas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede el creador de avatares de IA de HeyGen mejorar la creatividad y el compromiso de mis vídeos de formación?
El creador de avatares de IA de HeyGen te permite crear vídeos de formación de IA dinámicos y atractivos con avatares de IA realistas que hablan. Puedes usar una variedad de avatares personalizados y presentadores de IA para entregar tu contenido, aumentando significativamente el compromiso del espectador y haciendo que tus vídeos de formación corporativa sean más memorables e impactantes.
¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para producir vídeos de formación corporativa de alta calidad, similares a los de un estudio?
HeyGen proporciona un editor de texto a vídeo integral con plantillas y escenas predefinidas, permitiéndote producir vídeos de calidad de estudio sin esfuerzo. Puedes aprovechar funciones como la generación de locuciones, una rica biblioteca de medios y controles de marca para crear vídeos de formación corporativa profesionales y visualmente atractivos.
¿Puedo personalizar los avatares de IA realistas que hablan de HeyGen para que se ajusten a mi marca en los vídeos de formación para empleados?
Absolutamente. HeyGen permite una personalización visual significativa, incluyendo la creación de avatares personalizados y la aplicación de controles de marca, para alinear perfectamente tus presentadores de IA con la estética de tu empresa. Esto asegura que tus vídeos de formación para empleados mantengan una apariencia coherente, profesional y acorde con la marca.
¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de transformar texto en vídeos de formación de IA atractivos con soporte multilingüe?
La plataforma de HeyGen agiliza la creación de contenido convirtiendo tu guion directamente en vídeos de formación de IA atractivos usando tecnología avanzada de texto a vídeo. Incluye subtítulos automáticos, generación de locuciones y un sólido soporte multilingüe, haciendo sencillo crear contenido de formación accesible y globalmente relevante para cualquier audiencia.