Desarrolla un vídeo de formación de bienvenida e informativo de 45 segundos diseñado para nuevos empleados, presentándoles la cultura de la empresa y los pasos esenciales iniciales. El vídeo debe contar con un avatar profesional de IA como presentador, utilizando un audio claro y amigable y un estilo visual limpio, haciendo que el proceso de incorporación sea atractivo y eficiente para los departamentos de RRHH que buscan optimizar sus vídeos de formación inicial.

