Generador de Formación con Avatares: Crea Cursos Atractivos Rápidamente
Transforma tus cursos en línea en vídeos de formación atractivos e interactivos. Aprovecha los potentes avatares de IA para cautivar a tu audiencia y mejorar el aprendizaje.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo instructivo conciso de 60 segundos dirigido a empleados y clientes existentes, demostrando una nueva característica del producto o actualización de software como parte de cursos en línea continuos. Este vídeo necesita un estilo visual dinámico y atractivo con texto claro en pantalla, generado directamente a partir de un guion detallado utilizando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen, asegurando que todos los puntos clave se transmitan eficazmente por un generador de vídeo de IA.
Produce un vídeo de comunicación interna personalizado de 30 segundos para equipos de L&D o gerentes de departamento, anunciando una actualización específica del equipo o una historia de éxito dentro del marco de eLearning. El vídeo debe emplear un avatar de IA personalizado que hable con una generación de voz en off cálida y alentadora, adoptando un estilo visual y de audio amigable y profesional para fomentar el espíritu de equipo y el compromiso.
Genera un vídeo tutorial rápido de 45 segundos, adecuado para todo el personal como recordatorio sobre una política de la empresa o un consejo rápido de seguridad, integrándose perfectamente en los cursos interactivos existentes. Utiliza las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un vídeo visualmente claro y directo, apoyado por un audio conciso, asegurando que el mensaje sea impactante y fácilmente digerible para una transferencia de conocimiento rápida por un generador de cursos de IA.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso y la Retención en la Formación con IA.
Mejora los programas de formación laboral y los cursos en línea creando vídeos dinámicos y atractivos con avatares de IA que mejoran la retención y comprensión del aprendiz.
Crea Más Cursos y Llega a Más Aprendices en Todo el Mundo.
Escala la creación de contenido educativo con IA, generando numerosos módulos de formación y cursos en línea rápidamente para una audiencia global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación?
El generador de vídeos de IA de HeyGen permite a los usuarios crear vídeos de formación atractivos sin esfuerzo utilizando avatares de IA y una plataforma simplificada y fácil de usar. Esto reduce significativamente el tiempo y la complejidad de producción.
¿Puedo usar avatares de IA personalizados para mi marca con HeyGen?
Sí, HeyGen te permite crear avatares de IA personalizados o incluso un gemelo digital de ti mismo, permitiendo contenido personalizado y de marca. Nuestro generador de avatares de IA asegura que la identidad única de tu marca brille.
¿Qué características hacen que HeyGen sea ideal para cursos en línea y contenido de eLearning?
HeyGen funciona como un generador de cursos de IA efectivo, ofreciendo características como narraciones de voz de IA realistas y soporte multilingüe para crear cursos en línea y materiales de eLearning atractivos rápidamente. Ayuda a entregar contenido de alta calidad de manera eficiente.
¿Por qué usar HeyGen para la formación con avatares?
HeyGen actúa como un generador efectivo de formación con avatares, permitiéndote producir vídeos de formación dinámicos con avatares de IA realistas. Esta tecnología ayuda a mejorar la incorporación y el compromiso de los empleados con contenido profesional y consistente.