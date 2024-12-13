Generador de Formación con Avatares: Crea Cursos Atractivos Rápidamente

Transforma tus cursos en línea en vídeos de formación atractivos e interactivos. Aprovecha los potentes avatares de IA para cautivar a tu audiencia y mejorar el aprendizaje.

Desarrolla un vídeo de formación de bienvenida e informativo de 45 segundos diseñado para nuevos empleados, presentándoles la cultura de la empresa y los pasos esenciales iniciales. El vídeo debe contar con un avatar profesional de IA como presentador, utilizando un audio claro y amigable y un estilo visual limpio, haciendo que el proceso de incorporación sea atractivo y eficiente para los departamentos de RRHH que buscan optimizar sus vídeos de formación inicial.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo conciso de 60 segundos dirigido a empleados y clientes existentes, demostrando una nueva característica del producto o actualización de software como parte de cursos en línea continuos. Este vídeo necesita un estilo visual dinámico y atractivo con texto claro en pantalla, generado directamente a partir de un guion detallado utilizando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen, asegurando que todos los puntos clave se transmitan eficazmente por un generador de vídeo de IA.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de comunicación interna personalizado de 30 segundos para equipos de L&D o gerentes de departamento, anunciando una actualización específica del equipo o una historia de éxito dentro del marco de eLearning. El vídeo debe emplear un avatar de IA personalizado que hable con una generación de voz en off cálida y alentadora, adoptando un estilo visual y de audio amigable y profesional para fomentar el espíritu de equipo y el compromiso.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo tutorial rápido de 45 segundos, adecuado para todo el personal como recordatorio sobre una política de la empresa o un consejo rápido de seguridad, integrándose perfectamente en los cursos interactivos existentes. Utiliza las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un vídeo visualmente claro y directo, apoyado por un audio conciso, asegurando que el mensaje sea impactante y fácilmente digerible para una transferencia de conocimiento rápida por un generador de cursos de IA.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Formación con Avatares

Optimiza el desarrollo de tu formación laboral con avatares de IA, creando vídeos atractivos y escalables que educan a tu equipo de manera eficiente y efectiva.

1
Step 1
Crea tu Guion de Formación
Comienza escribiendo o pegando tu contenido de formación laboral en el editor de texto. Nuestra funcionalidad de texto a vídeo transforma tu guion en diálogo hablado.
2
Step 2
Elige tu Avatar de IA
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de IA realistas o sube tu avatar personalizado para representar tu marca y entregar el contenido de formación.
3
Step 3
Añade Visuales y Narración
Enriquece tu formación con imágenes, vídeos y música de fondo relevantes de nuestra extensa biblioteca de medios. Utiliza narraciones de voz de IA para una narración de sonido natural en múltiples idiomas.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Formación
Finaliza tu vídeo configurando la relación de aspecto deseada y luego expórtalo en alta definición, listo para su distribución a través de tu sistema de gestión de aprendizaje u otras plataformas.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera Vídeos y Clips Atractivos para Redes Sociales en Minutos

Produce rápidamente vídeos cautivadores con avatares de IA para redes sociales para promover programas de formación, impulsar la inscripción y compartir fragmentos educativos de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación?

El generador de vídeos de IA de HeyGen permite a los usuarios crear vídeos de formación atractivos sin esfuerzo utilizando avatares de IA y una plataforma simplificada y fácil de usar. Esto reduce significativamente el tiempo y la complejidad de producción.

¿Puedo usar avatares de IA personalizados para mi marca con HeyGen?

Sí, HeyGen te permite crear avatares de IA personalizados o incluso un gemelo digital de ti mismo, permitiendo contenido personalizado y de marca. Nuestro generador de avatares de IA asegura que la identidad única de tu marca brille.

¿Qué características hacen que HeyGen sea ideal para cursos en línea y contenido de eLearning?

HeyGen funciona como un generador de cursos de IA efectivo, ofreciendo características como narraciones de voz de IA realistas y soporte multilingüe para crear cursos en línea y materiales de eLearning atractivos rápidamente. Ayuda a entregar contenido de alta calidad de manera eficiente.

¿Por qué usar HeyGen para la formación con avatares?

HeyGen actúa como un generador efectivo de formación con avatares, permitiéndote producir vídeos de formación dinámicos con avatares de IA realistas. Esta tecnología ayuda a mejorar la incorporación y el compromiso de los empleados con contenido profesional y consistente.

