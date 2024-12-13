Imagina un vídeo convincente de 60 segundos donde el fundador de una startup presenta sus actualizaciones mensuales a los inversores utilizando un avatar profesional de IA, mostrando métricas clave y logros recientes. El estilo visual debe ser elegante y corporativo, con gráficos animados y visualizaciones de datos, acompañado de una voz en off segura y articulada. Este vídeo está dirigido a inversores en etapas iniciales, diseñado para mostrar un crecimiento constante y generar confianza sin esfuerzo.

