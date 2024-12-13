Creador de Comunicación Interna con Avatares: Involucra a tu Equipo

Crea vídeos de comunicación interna profesionales y atractivos más rápido con texto a vídeo desde un guion.

Crea un vídeo profesional de 45 segundos dirigido a equipos de RRHH, diseñado para explicar nuevos protocolos de comunicación interna. El estilo visual debe ser limpio y corporativo, acompañado de una voz en off calmada y autoritaria. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente un mensaje atractivo utilizando un avatar de IA realista, asegurando un mensaje coherente en toda la organización.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de 30 segundos para equipos de habilitación de ventas, mostrando una nueva característica del producto. El estilo visual y de audio debe ser enérgico y moderno, con el objetivo de crear vídeos más rápido. Utiliza las extensas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una presentación impactante, con un avatar de IA que destaque eficazmente los puntos clave de venta.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un anuncio de marca pulido de 60 segundos para departamentos de marketing, enfatizando la última iniciativa de la empresa. La presentación visual debe ser de alta calidad y acorde con la marca, con una voz segura y articulada. Emplea la función de avatares de IA de HeyGen para asegurar una cara de marca única y coherente, facilitando la aplicación de elementos personalizables de avatares de IA mientras se mantienen fuertes controles de marca a lo largo del vídeo.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo de microaprendizaje conciso de 15 segundos dirigido a equipos de Aprendizaje y Desarrollo, explicando un consejo rápido para el lugar de trabajo. El estilo debe ser informativo y amigable, con un diálogo generado por IA claro y conciso. Aprovecha la generación de voz en off de HeyGen para crear contenido atractivo de manera eficiente, utilizando un avatar de IA parlante para ofrecer formación personalizada.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Comunicación Interna con Avatares

Crea sin esfuerzo vídeos de comunicación interna atractivos con avatares de IA. Transforma tus mensajes en contenido visual convincente para tu equipo, rápidamente.

1
Step 1
Elige tu Avatar de IA y Plantilla
Comienza seleccionando de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar tu mensaje. Puedes elegir entre opciones predefinidas o crear uno personalizado, estableciendo el escenario para una comunicación atractiva.
2
Step 2
Pega tu Guion de Comunicación
Introduce tu mensaje de comunicación interna directamente en el editor de texto. El avatar de IA elegido entregará automáticamente tu guion con una voz en off de IA de sonido natural, dando vida a tus palabras.
3
Step 3
Aplica tus Elementos de Marca
Personaliza tu vídeo implementando controles de marca, añadiendo el logotipo y los colores de tu empresa. Esto asegura que tus comunicaciones internas se alineen perfectamente con la identidad de tu organización y mantengan una apariencia coherente.
4
Step 4
Exporta y Distribuye tu Vídeo
Finaliza tu vídeo y expórtalo utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto para varias plataformas. Comparte fácilmente tu vídeo de comunicación interna profesional y atractivo con tu equipo para mejorar la comprensión y el compromiso.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Anuncios Internos Rápidos

.

Crea rápidamente anuncios internos atractivos y actualizaciones utilizando avatares de IA para mantener a los equipos informados y conectados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestras comunicaciones internas con avatares de IA?

El creador de avatares de IA de HeyGen te permite crear contenido de vídeo atractivo y coherente para comunicaciones internas, transformando texto a vídeo desde guiones rápidamente. Esto facilita la entrega de mensajes importantes en toda tu organización con vídeos de calidad profesional de estudio.

¿Qué hace de HeyGen una herramienta eficiente para la creación de contenido de vídeo?

HeyGen simplifica la creación de contenido de vídeo permitiéndote generar vídeos profesionales desde guiones de texto a vídeo utilizando avatares realistas. Nuestras plantillas predefinidas y la interfaz fácil de usar te ayudan a crear vídeos más rápido para formación, habilitación de ventas y más, sin necesidad de equipos de filmación.

¿Puedo personalizar los avatares de IA y la marca en HeyGen para mi negocio?

Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus avatares de IA, asegurando que se alineen con la identidad de tu marca. Puedes aplicar controles de marca y elegir entre una variedad de avatares realistas para crear contenido de vídeo atractivo y acorde con la marca.

¿Cómo apoya HeyGen a los equipos de RRHH en la formación y acogida de empleados?

HeyGen capacita a los equipos de RRHH para crear vídeos de formación efectivos y materiales de acogida utilizando diálogos generados por IA y avatares de IA personalizables. Con soporte para múltiples idiomas, puedes ofrecer contenido de formación personalizado que resuene con una fuerza laboral diversa, asegurando un mensaje coherente.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo