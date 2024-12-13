Creador de Comunicación Interna con Avatares: Involucra a tu Equipo
Crea vídeos de comunicación interna profesionales y atractivos más rápido con texto a vídeo desde un guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo dinámico de 30 segundos para equipos de habilitación de ventas, mostrando una nueva característica del producto. El estilo visual y de audio debe ser enérgico y moderno, con el objetivo de crear vídeos más rápido. Utiliza las extensas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una presentación impactante, con un avatar de IA que destaque eficazmente los puntos clave de venta.
Produce un anuncio de marca pulido de 60 segundos para departamentos de marketing, enfatizando la última iniciativa de la empresa. La presentación visual debe ser de alta calidad y acorde con la marca, con una voz segura y articulada. Emplea la función de avatares de IA de HeyGen para asegurar una cara de marca única y coherente, facilitando la aplicación de elementos personalizables de avatares de IA mientras se mantienen fuertes controles de marca a lo largo del vídeo.
Elabora un vídeo de microaprendizaje conciso de 15 segundos dirigido a equipos de Aprendizaje y Desarrollo, explicando un consejo rápido para el lugar de trabajo. El estilo debe ser informativo y amigable, con un diálogo generado por IA claro y conciso. Aprovecha la generación de voz en off de HeyGen para crear contenido atractivo de manera eficiente, utilizando un avatar de IA parlante para ofrecer formación personalizada.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación.
Aumenta el compromiso y la retención en la formación de empleados entregando contenido de vídeo dinámico impulsado por IA.
Optimiza el Aprendizaje Interno.
Desarrolla cursos de aprendizaje interno completos más rápido, asegurando un mensaje coherente en todos los equipos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestras comunicaciones internas con avatares de IA?
El creador de avatares de IA de HeyGen te permite crear contenido de vídeo atractivo y coherente para comunicaciones internas, transformando texto a vídeo desde guiones rápidamente. Esto facilita la entrega de mensajes importantes en toda tu organización con vídeos de calidad profesional de estudio.
¿Qué hace de HeyGen una herramienta eficiente para la creación de contenido de vídeo?
HeyGen simplifica la creación de contenido de vídeo permitiéndote generar vídeos profesionales desde guiones de texto a vídeo utilizando avatares realistas. Nuestras plantillas predefinidas y la interfaz fácil de usar te ayudan a crear vídeos más rápido para formación, habilitación de ventas y más, sin necesidad de equipos de filmación.
¿Puedo personalizar los avatares de IA y la marca en HeyGen para mi negocio?
Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus avatares de IA, asegurando que se alineen con la identidad de tu marca. Puedes aplicar controles de marca y elegir entre una variedad de avatares realistas para crear contenido de vídeo atractivo y acorde con la marca.
¿Cómo apoya HeyGen a los equipos de RRHH en la formación y acogida de empleados?
HeyGen capacita a los equipos de RRHH para crear vídeos de formación efectivos y materiales de acogida utilizando diálogos generados por IA y avatares de IA personalizables. Con soporte para múltiples idiomas, puedes ofrecer contenido de formación personalizado que resuene con una fuerza laboral diversa, asegurando un mensaje coherente.