Crea Vídeos de RRHH Atractivos con un Creador de Vídeos de Avatar para RRHH

Aumenta el compromiso de los empleados y optimiza la formación de RRHH con potentes avatares de IA.

Crea un vídeo de bienvenida de 45 segundos para nuevos empleados, estableciendo un tono entusiasta y profesional. El estilo visual debe ser brillante y moderno, con un avatar de IA atractivo que presente la cultura de la empresa y la información clave del primer día, acompañado de una voz en off amigable y animada.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo informativo de 60 segundos para todos los empleados, explicando una nueva política de formación en cumplimiento con claridad y profesionalismo. El estilo visual debe incorporar gráficos limpios y medios de stock relevantes para ilustrar los puntos clave, mientras que el audio presenta una voz neutral y autoritaria generada directamente a partir de un guion usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, asegurando precisión.
Prompt de Ejemplo 2
Elabora un vídeo promocional vibrante de 30 segundos dirigido a los empleados existentes, diseñado para aumentar el compromiso de los empleados con una nueva iniciativa interna. El estilo visual debe ser dinámico y optimista, con imágenes positivas, y utilizando la generación avanzada de voz en off de HeyGen para entregar un mensaje enérgico y motivador.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo instructivo conciso de 40 segundos para los miembros del equipo de RRHH, ofreciendo consejos rápidos sobre cómo navegar por el nuevo software de RRHH como parte de su formación. El estilo visual debe ser limpio y grabado en pantalla, con una voz clara y concisa guiando a los usuarios, y destacando los subtítulos/captions precisos de HeyGen para asegurar accesibilidad y reforzar los pasos clave.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Avatar para RRHH

Crea rápidamente vídeos profesionales de formación, incorporación y comunicación de RRHH con avatares impulsados por IA, optimizando tu producción de contenido.

1
Step 1
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de IA para actuar como tu presentador. Esto proporciona un toque humano a tu contenido de formación de RRHH.
2
Step 2
Escribe o Pega Tu Guion
Introduce directamente tu guion de formación de RRHH, incorporación o cumplimiento. Nuestra plataforma convertirá tu texto en un diálogo de vídeo atractivo para tu avatar elegido.
3
Step 3
Personaliza Tus Escenas
Mejora tu vídeo seleccionando entre varias plantillas y escenas personalizables. Añade fondos, texto y otros elementos para reforzar tu mensaje de manera efectiva.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de RRHH
Finaliza tu vídeo de RRHH de alta calidad. Expórtalo en el formato de aspecto deseado, listo para integrarse en tu LMS o compartirse a través de canales de comunicación interna.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Impulsa la Motivación de los Empleados

.

Elabora rápidamente vídeos motivacionales y de compromiso de empleados para inspirar a tu fuerza laboral y fomentar una cultura empresarial positiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación de RRHH?

HeyGen aprovecha la avanzada IA para transformar texto en "vídeos de formación de RRHH" profesionales rápidamente. Con "avatares de IA" y capacidades de "texto a vídeo", actúa como un eficiente "creador de vídeos de IA para RRHH", haciendo que los "vídeos de formación" para el "compromiso de los empleados" sean accesibles y sencillos para cualquier departamento de RRHH.

¿Puede HeyGen usarse para crear contenido efectivo de incorporación y reclutamiento?

Absolutamente. HeyGen ofrece "plantillas personalizables" y "avatares de IA" específicamente diseñados para "vídeos de incorporación" e iniciativas de "reclutamiento". Esto permite a los equipos de RRHH producir contenido atractivo rápidamente, mejorando el "compromiso de los empleados" desde el primer día.

¿Qué características hacen de HeyGen un potente generador de avatares de IA para comunicaciones de RRHH?

HeyGen se destaca como un líder en "Generador de Avatares de IA" al ofrecer "avatares de IA" realistas, diversa "generación de voz en off" y soporte para "avatares multilingües". Esto permite a las organizaciones crear contenido impactante de "creador de vídeos de avatar para RRHH" que resuena con una fuerza laboral global.

¿Ofrece HeyGen soluciones para formación en cumplimiento y otros aprendizajes esenciales de RRHH?

Sí, HeyGen es ideal para desarrollar materiales cruciales de "formación en cumplimiento" y otros "materiales de formación de RRHH". Soporta "subtítulos/captions" y puede generar contenido de vídeo que es fácilmente adaptable para varias plataformas de aprendizaje, incluyendo una posible "integración LMS" para un despliegue sin problemas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo