Generador de Vídeos de RRHH con Avatares: Crea Vídeos de RRHH Atractivos
Optimiza la formación de empleados con vídeos de RRHH profesionales. Genera fácilmente contenido impresionante usando avatares de IA y ahorra tiempo significativamente.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo informativo de 60 segundos dirigido a gerentes de RRHH y especialistas en L&D, demostrando las mejores prácticas para los módulos de formación de empleados. El vídeo debe tener una estética visual moderna y atractiva con música de fondo animada y una narración segura. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para un aspecto profesional que mejore estos vídeos de formación críticos.
Desarrolla un vídeo de actualización conciso de 30 segundos para empleados existentes sobre nuevas políticas de la empresa, utilizando un generador de vídeo de IA. El estilo visual debe ser brillante y sencillo, con un tono de audio tranquilizador y Subtítulos/captions automáticos para accesibilidad. Un avatar de IA hablará para transmitir los mensajes clave directamente y asegurar claridad.
Produce un vídeo de comunicación corporativa de 45 segundos para el liderazgo de la empresa, mostrando el futuro de las comunicaciones internas con Avatares Personalizados. El estilo visual debe ser pulido y de alta tecnología, con una voz en off sofisticada. Mejora la presentación utilizando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para obtener imágenes atractivas en toda la plataforma de vídeo de IA.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Escala la Incorporación y Formación de Empleados.
Crea y entrega eficientemente un mayor volumen de vídeos de incorporación y formación completos a todos los empleados, a nivel global.
Mejora el Compromiso en la Formación de Empleados.
Mejora los resultados de aprendizaje y la retención de conocimientos al ofrecer contenido de formación interactivo y atractivo impulsado por IA a tu fuerza laboral.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de RRHH y formación de empleados?
HeyGen permite a las organizaciones crear vídeos de RRHH y formación de empleados profesionales sin esfuerzo utilizando su generador de vídeos de IA. Puedes aprovechar los avatares de IA parlantes para producir vídeos de incorporación atractivos y contenido esencial de cumplimiento, optimizando tu proceso de formación de empleados.
¿Qué hace de HeyGen una plataforma de vídeo de IA efectiva para comunicaciones empresariales?
HeyGen transforma texto en vídeos atractivos con facilidad, actuando como un editor de texto a vídeo intuitivo. Sus plantillas de vídeo personalizables y voces de IA significan que no necesitas habilidades extensas de edición para ahorrar tiempo significativo produciendo comunicaciones empresariales de alta calidad.
¿HeyGen admite personalización de marca y avatares de IA únicos?
Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos para integrar el logo y los colores de tu empresa sin problemas en tus vídeos. También puedes crear Avatares Personalizados para asegurar la presencia única de tu marca, junto a una amplia selección de avatares de IA existentes.
¿Puede HeyGen ayudar a crear varios tipos de vídeos corporativos más allá de RRHH?
Absolutamente. Aunque es excelente para vídeos de RRHH y formación, el versátil generador de vídeos de IA de HeyGen puede producir una amplia gama de contenido corporativo. Al utilizar avatares de IA, las empresas pueden lograr ahorros significativos de costos y tiempo en todas sus necesidades de comunicación en vídeo.