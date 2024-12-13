Generador de Vídeos de RRHH con Avatares: Crea Vídeos de RRHH Atractivos

Optimiza la formación de empleados con vídeos de RRHH profesionales. Genera fácilmente contenido impresionante usando avatares de IA y ahorra tiempo significativamente.

Crea un vídeo de bienvenida de 45 segundos para nuevos empleados, con un avatar de IA amigable explicando la cultura de la empresa. El estilo visual debe ser cálido y acogedor, acompañado de una voz en off clara y profesional. Utiliza la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para generar fácilmente la narrativa de estos vídeos esenciales de incorporación.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo informativo de 60 segundos dirigido a gerentes de RRHH y especialistas en L&D, demostrando las mejores prácticas para los módulos de formación de empleados. El vídeo debe tener una estética visual moderna y atractiva con música de fondo animada y una narración segura. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para un aspecto profesional que mejore estos vídeos de formación críticos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de actualización conciso de 30 segundos para empleados existentes sobre nuevas políticas de la empresa, utilizando un generador de vídeo de IA. El estilo visual debe ser brillante y sencillo, con un tono de audio tranquilizador y Subtítulos/captions automáticos para accesibilidad. Un avatar de IA hablará para transmitir los mensajes clave directamente y asegurar claridad.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de comunicación corporativa de 45 segundos para el liderazgo de la empresa, mostrando el futuro de las comunicaciones internas con Avatares Personalizados. El estilo visual debe ser pulido y de alta tecnología, con una voz en off sofisticada. Mejora la presentación utilizando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para obtener imágenes atractivas en toda la plataforma de vídeo de IA.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de RRHH con Avatares

Crea sin esfuerzo vídeos de RRHH y formación profesionales con avatares de IA. Transforma texto en contenido atractivo para optimizar tu comunicación y desarrollo de empleados.

1
Step 1
Selecciona Tu Avatar de IA y Plantilla
Elige entre una amplia gama de "avatares de IA" realistas y plantillas diseñadas profesionalmente para comenzar tu proyecto de vídeo de RRHH o formación.
2
Step 2
Elabora Tu Guion y Genera Voz
Introduce tu mensaje de RRHH o contenido de formación directamente en el "editor de texto a vídeo". HeyGen lo convertirá instantáneamente en una voz en off de sonido natural para tu avatar seleccionado.
3
Step 3
Mejora con Marca y Medios
Personaliza tus "vídeos de RRHH" añadiendo el logo de tu empresa, colores de marca y medios relevantes de la extensa biblioteca para asegurar consistencia e impacto.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo y Comparte
Finaliza tus "vídeos de formación" eligiendo la relación de aspecto y calidad deseadas. Exporta tu vídeo completo, listo para compartir sin problemas en tus plataformas o LMS preferidos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Optimiza las Comunicaciones de RRHH

Produce rápidamente anuncios de RRHH atractivos, actualizaciones de políticas y mensajes motivacionales internos utilizando avatares de IA parlantes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de RRHH y formación de empleados?

HeyGen permite a las organizaciones crear vídeos de RRHH y formación de empleados profesionales sin esfuerzo utilizando su generador de vídeos de IA. Puedes aprovechar los avatares de IA parlantes para producir vídeos de incorporación atractivos y contenido esencial de cumplimiento, optimizando tu proceso de formación de empleados.

¿Qué hace de HeyGen una plataforma de vídeo de IA efectiva para comunicaciones empresariales?

HeyGen transforma texto en vídeos atractivos con facilidad, actuando como un editor de texto a vídeo intuitivo. Sus plantillas de vídeo personalizables y voces de IA significan que no necesitas habilidades extensas de edición para ahorrar tiempo significativo produciendo comunicaciones empresariales de alta calidad.

¿HeyGen admite personalización de marca y avatares de IA únicos?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos para integrar el logo y los colores de tu empresa sin problemas en tus vídeos. También puedes crear Avatares Personalizados para asegurar la presencia única de tu marca, junto a una amplia selección de avatares de IA existentes.

¿Puede HeyGen ayudar a crear varios tipos de vídeos corporativos más allá de RRHH?

Absolutamente. Aunque es excelente para vídeos de RRHH y formación, el versátil generador de vídeos de IA de HeyGen puede producir una amplia gama de contenido corporativo. Al utilizar avatares de IA, las empresas pueden lograr ahorros significativos de costos y tiempo en todas sus necesidades de comunicación en vídeo.

